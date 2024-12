Četiri mirnija mjesta za doček 2025.

Nova godina - vrijeme za slavlje s prijateljima, obitelji, a za mnoge i za ludu zabavu. Potpuna opuštenost i uživanje je jedino pravilo zabava koje traju do ranih jutarnjih sati. No to možda nije za svakoga. Prelazak iz jedne godine u drugu ujedno je i vrijeme da zastanemo, razmislimo i prisjetimo se. Budući da 54 %* hrvatskih putnika želi praznike iskoristiti kao vrijeme za mentalno opuštanje, Nova godina savršena je prilika da se odvojite od mnoštva i uživate u miru sami sa sobom, pa je Booking.com pronašao četiri mirne lokacije na kojima se posjetitelji mogu opustiti i uživati u zvukovima tišine.

Bern, Švicarska

Slikoviti povijesni glavni grad Švicarske izgrađen je na obalama rijeke Aare. Bern je uspješno spojio moderan život sa svojom prošlošću, pri čemu je stari grad uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Arhitektura iz 15. stoljeća, brojne fontane, pročelja od pješčenjaka, uske ulice i povijesni tornjevi samo povećavaju jedinstveni šarm ovog grada. Ulice su prepune raznih muzeja i povijesnih zgrada, pa putnici mogu birati atrakcije, uključujući bernsku katedralu, Zytglogge (toranj sa satom), Trg Parlamenta i Muzej komunikacije. Da biste sve to doživjeli opuštenim tempom, preporučujemo samostalni obilazak fontana, tornjeva sa satom i legendi Berna. Švicarci vole dobar vatromet i druge tradicionalne proslave Nove godine, ali posjetitelji Berna mogu pronaći opuštenije i mirnije iskustvo na mjestu gdje je život općenito usporeniji i opušteniji.

Gdje boraviti: uživajte u vrhunskoj usluzi koju nudi Hotel Bellevue Palace Bern, hotel iz 1913. s 5 zvjezdica, uređen u secesijskom stilu i smješten u palači. Hotel se nalazi u središtu grada i nudi prekrasne poglede na grad, rijeku Aare i obližnje Alpe. Objekt je na izvrsnoj lokaciji za jednodnevne izlete u Interlaken i na jezero Thunersee, nakon čega gosti mogu uživati u jelima francuske i međunarodne kuhinje u restoranu Brasserie VUE.

Moshi, Tanzanija

Tanzanija posjetiteljima nudi mnoštvo atrakcija - od Serengetija do Zanzibara te od kratera Ngorongoro do Kilimandžara. Najviši vrh Afrike omiljeno je odredište posjetitelja, a nalazi se sjeverno od Moshija, glavnog grada regije Kilimandžaro. Ondje se putnici mogu prepustiti zapanjujućim prirodnim ljepotama. Nova godina u Tanzaniji mirniji je događaj, pa lokalno stanovništvo i posjetitelji mogu uživati u aktivnostima i atrakcijama polaganijeg tempa u Moshiju i okolici. Svake se godine organizira festival vodenih sportova uz surfanje, ronjenje te ronjenje s maskom i disalicom kako biste na uzbudljiv način mogli završiti godinu. Temperature u suncem okupanoj Tanzaniji na kraju godine kreću se u rasponu 24 - 29 Celzijevih stupnjeva, pa su aktivnosti na otvorenom u to doba godine neizbježne. Svakako se uputite na obronke veličanstvene planine tijekom jednodnevnog planinarenja na Kilimandžaro s tvrtkom Killinge Adventures, ali odvojite i vrijeme za posjet farmama i tržnicama kave, istraživanje lokalnih muzeja i umjetničkih galerija ili pak opuštanje na termalnim izvorima i slapu.

Gdje boraviti: za putnike koji žele bliskiji susret s Kilimandžarom idealno je mjesto Kaliwa Lodge u samom podnožju planine. Koliba se nalazi samo nekoliko minuta od ulaza Machame Gate u nacionalni park i nudi prekrasne poglede na planinu i okolno područje. Do Moshija se stiže 25-minutnom vožnjom, a zračna luka Kilimanjaro International Airport udaljena je 38 kilometara, pa gosti mogu uživati u ruralnom afričkom području uz čašicu ili dvije iz bara Papa's Kilimanjaro Whisky Bar u sklopu objekta.

Takayama, Japan

Takayama je grad u planinskoj regiji prefekture Gifu koji je zadržao odlike tradicionalne japanske kulture. Stari dio grada dobro je očuvan i prepoznat kao područje u kojem posjetitelji mogu istražiti zgrade i ulice još iz srednjovjekovnog doba kad je Takayama bio važno i imućno trgovinsko središte. Putnike koji dolaze na Novu godinu dočekat će duhovnija atmosfera s mirnijim proslavama i tradicijama. U ponoć na Novu godinu zvone zvona u budističkom hramu da bi potjerala zle ljudske strasti, a i stanovnici grada zvone zvonima prije nego što krenu uživati u zdjeli krepkog jela s rezancima Toshikoshi soba. To su posebni rezanci koji simboliziraju dugovječnost Nove godine, pa ako ne pojedete jelo do kraja, mogli biste prizvati nesreću. Lokalno stanovništvo ostaje budno do izlaska sunca prizivajući i moleći za sreću u predstojećoj godini.

Gdje boraviti: na obroncima brda nalazi se HAKU 100-year-old Quaint Japanese Style Villa s pogledom na grad i okolni krajolik te snijegom prekrivene planinske vrhove u daljini. Ovaj je samostalni objekt jednostavno, ali udobno namješten i nalazi se na mirnoj lokaciji u gradu s koje se jednostavno može doći do atrakcija, uključujući muzej Takayama Showa-kan, baštinski muzej Fujija i tradicionalno selo Hida Minzoku Mura.

Sedona, Arizona, SAD

Grad Sedona u području poznatom kao „zemlja crvenih stijena" s prekrasnim krajolicima i nenadmašnim planinarskim stazama savršena je lokacija za one koji traže avanture na otvorenom i one koji žele duhovno uzdizanje. Smješten u pustinji Arizone i okružen kamenim brdima, strmim liticama kanjona i borovim šumama grad je poznat kao svjetska prijestolnica new agea i popularno odredište za putnike željne meditacije, unutrašnjeg mira i osame. U grad svake godine dolaze tisuće posjetitelja da bi se prepustili fizičkom i duhovnom vodstvu te istražili brojne alternativne trgovine, spa centre i umjetničke galerije. Nova godina ovdje može proteći vrlo opušteno te se, bez obzira na organizirane proslave, putnici mogu odmaknuti od njih i pridružiti se onima koji su se odlučili za mirniji i duhovniji pristup.

Gdje boraviti: Alma de Sedona Inn B&B nalazi se u stambenoj četvrti u zapadnom dijelu Sedone, na savršenoj lokaciji za one koji traže mir i tišinu, ali i pristup gradu i okolici - Amitabha Stupa i Peace Park udaljeni su tek 1,6 km pješice. Zahvaljujući tome što se nalazi na uzdignutom terenu, iz objekta se pružaju prekrasni pogledi na obližnje formacije crvenih stijena, a sve su jedinice opremljene terasom ili balkonom te kaminom i klima-uređajem, pa se posjetitelji mogu opuštati u ugodnom i relaksirajućem okruženju.