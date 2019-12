Celer - superhrana iz domaćeg vrta

Celer je biljka koju kod nas ljudi pretežito koriste za juhu, eventualno naribaju na salatu i to je to, no stabljike celera su zapravo izuzetno zdrave.

Stoga, evo nekoliko razloga zašto bi svakoga dana trebali žvaknuti makar jednu stabljiku celera i osnažili imunitet te poboljšali zdravlje:

Antioksidansi - celer sadrži preko desetak vrsta antioksidansa i desetak moćnih protuupalnih tvari. Smatra se da ovi spojevi štite od staničnih oštećenja koja mogu dovesti do preranog starenja i različitih bolesti.

Malo kalorija i hidratizacija - jedna velika stabljika sadrži samo 7 kalorija, ali i sadrži puno vode. Istraživanja također pokazuju da žvakanja celera smanjuje glad i pojačava oslobađanje hormona zbog kojeg se osjećamo sito.

Važni nutrijenti - celer također sadrži nekoliko važnih vitamina i minerala. Vitamin A jača imunitet, zdravlje kože i očiju. Vitamin K pomaže kod zgrušavanja krvi i štiti gustoću kostiju. Ovaj vitamin potreban je za stvaranje kostiju, a manjak je povezan s većim rizikom od lomova. Kalij podržava rad srca, kontrakcije mišića i pomaže u održavanju mišićne mase. Celer također sadrži manje količine vitamina C, vitamine skupine B, kalcij, magnezij i mangan.