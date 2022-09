Carstvo burgera na zagrebačkom Tuđmancu

Nezaobilazna su mesna poslastica na mnogim festivalima i obiteljskim proslavama, a bez njih se ne može zamisliti niti jedan bolji tulum. Nekada su ih smatrali nekvalitetnim, brzim obrokom, a ovih se dana, već sedmu godinu za redom, na Zagreb Burger Festivalu mogu kušati burgeri spravljeni od domaćeg kvalitetnog mesa i ostalih sastojaka.

Njihova popularnost ne blijedi, a uspjeli su pronaći svoje mjesto u vrlo kompetitivnom gastro svijetu. Više od četrdeset vrsta gurmanskih kreacija od 8. do 18. rujna nestrpljivo očekuje posjetitelje, svakoga dana od 12 do 01 ujutro, u zelenoj oazi - Trgu dr. Franje Tuđmana.

Devetnaest kućica smjestilo se u burgerskom carstvu. U njih 13 pripremat će se burgeri, u jednoj razni krumpirići, tu su i slastice, a žedni će potražiti jedan od četiri bara. Svi burger meštri natječu se za pobjedu na Zagreb Burger Festivalu, o čemu će odlučiti posjetitelji. Za favorite se glasuje skeniranjem QR kodova na njihovim kućicama do 17. rujna do 17 sati. No, natjecat će se i posjetitelji u jedenju ljutih papričica, u subotu, 17.9 u 17 sati, na Okršaju ljutomana, u organizaciji ekipe iz Volim ljuto.

Prijave se primaju na web stranici www.volimljuto.com, a festival će dodatno začiniti vrućim ritmovima i odličnom mjuzom DJ'i s puno utakmica u nogama, na čelu s kapetanima Ozrenom Kanceljakom Kancom, Robertom Marekovićem i Mariom Kovačem. Uglavnom za mnoštvo dobre zabave, slasne burgere i provod s ekipom uz Staropramenove rashlađene kapi adresa je poznata - zagrebački Trg dr. Franje Tuđmana.

Na ovogodišnjem burgerskom izdanju predstavlja se jaka ekipa s mora: Flying Pig nam s mesnim Barbie Q i jednom biljnom varijantom Plant Punk! stiže direktno s otoka Hvara, prošlogodišnji pobjednik Guloso s Pometom i Negromantom iz Dubrovnika, Cres isto tako ima aduta u rukavu, Plavicu, s lokalnim otočkim specijalitetima Juncićem i Jancićem. Morski štih donosi i Picnic sa svojim jokerom Blackijem koji je više puta pomeo konkurenciju na zadarskom Adventu, a s juga nam stiže i Chef's Burger by Ivan Pažanin s novim premium burgerom s tartufima.

No i zagrebačke snage spremaju prave kopnene slasti: Institut za burger by Mate Janković ponosi se novim dimljenim Classic Smokey burgerom, Doomsday u jednom od burgera skriva umak s viskijem, BBQ Hot Yard&Volim ljuto krenuli su u smjeru Amerike i Azije pa s ponosom ističu svoju KIMchi KARDasian, 4Burgers po prvi put u Hrvatsku donosi smash burgere kao što je B2CON burger, The Meat od vrhunskog mesa, pod budnim okom chefa Nenada Komesa, spravlja mini burgere za okorjele sladokusce koji sve žele probati, a po prvi put predstavljaju dry aged burger s mesom odležanim 60 dana.

Beg's Plant Based, čiji su specijaliteti spravljeni od biljnih proteina, namijenjeni baš svima, osmislio je već popularan Double Decker, kao i Fish burger, El Toro već poznatim mirisima i okusima južne Amerike ovaj put dodaje i El Toro Peruvian Style s hrskavom plantana bananom, a s velikim veseljem želimo dobrodošlicu i burger baru Toster iz Novog Sada. Višestruki je pobjednik raznih natjecanja, a njihovi su favoriti: Local One (spoj duvan čvaraka, moussa od kajmaka i domaćeg ajvara) i Smokey (dimljeni sir uz pečenicu od mangulice).

Zbog velikog interesa otvara se i jedna kućica samo s krumpirićima za hrskave gušte. Robert Hromalić na slatkoj kućici Le kolač opet je nadmašio samog sebe - ice coffee njegov je novitet i to u tri okusa, uz koji savršeno paše ice cream pita - za slatkoljupce prava svečanost!

Tko je neizostavni pratitelj slasnih i slatkih zalogaja? Uz pivske kapi, to su i prefini Gingle Bells i Aperol kokteli, domaće mirisne rakijice i fina vina na središnjem baru - ma svega ima za savršen završetak ljeta i dobru zabavu.

Radno vrijeme Zagreb Burger Festivala je od 12 do 01, ulaz na festival je besplatan, a više informacija može se pronaći na https://www.facebook.com/ZgBurgerFestival