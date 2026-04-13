Candy predstavlja revolucionarnu perilicu rublja

Talijanska marka Candy donosi novu dimenziju pranja uz Candy MultiWash, inovaciju koja u potpunosti mijenja način na koji peremo rublje. Po prvi put, jedna perilica omogućuje ono što je do sada bilo nezamislivo: tri bubnja koji rade istovremeno ili potpuno neovisno, svaki s vlastitim programom pranja. Jer današnji tempo života ne ostavlja prostor za čekanje, a upravo to MultiWash eliminira.

Candy MultiWash razvijen je kao odgovor na stvarne potrebe korisnika, onih koji su tražili više fleksibilnosti, manje čekanja, manje ciklusa i više kontrole nad svakim pranjem. Upravo zato ova perilica donosi rješenje koje se prilagođava korisniku, a ne obrnuto.

To znači da je sada moguće prati različite vrste rublja u isto vrijeme, bez čekanja, bez miješanja tkanina i bez kompromisa u higijeni. Dva manja bubnja kapaciteta 1 kg idealna su za osjetljivu, sportsku ili dječju odjeću (otprilike pet majica ili deset komada donjeg rublja), dok glavni bubanj od 10 kg omogućuje pranje većih količina.

U središtu uređaja nalazi se Direct Motion motor integriran u sva tri bubnja, koji osigurava tiši rad, veću izdržljivost i stabilnost uz smanjene vibracije. Uz to, MultiWash postiže do 35% bolju energetsku učinkovitost od standardne A klase, uz dodatne uštede kod manjih količina rublja, dok napredne higijenske funkcije poput UV sterilizacije, automatskog čišćenja bubnja i antibakterijskih premaza osiguravaju visoku razinu čistoće i sigurnosti. Tehnologija je ovdje u službi jednostavnosti, a ne obrnuto.

Unatoč svojoj naprednoj tehnologiji, MultiWash ostaje jednostavan za korištenje. Svaki bubanj ima vlastitu upravljačku jedinicu, a manji bubnjevi dolaze s intuitivnim touch ekranima koji omogućuju potpuno neovisno i prilagođeno upravljanje. Visine 107 cm, uređaj je osmišljen za obitelji, aktivne pojedince i sve koji traže praktična, higijenska i pametna rješenja koja štede vrijeme i pojednostavljuju svakodnevicu. Jer prava inovacija nije samo u tehnologiji, već u tome koliko olakšava svakodnevni život.

Candy MultiWash ne pokušava raditi više, već bolje: više fleksibilnosti, više personalizacije i više udobnosti. Inovacija osmišljena za današnja kućanstva, gdje su potrebe raznolike, a vrijeme dragocjeno. Candy MultiWash.

Naj WOW perilica rublja ikad.