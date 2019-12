Brzinski detoks za doček Nove

Zbog nakupljenih toksina u organizmu osjećamo se umorno i tromo, što nikako ne odgovara trenutku - večeras ispraćamo staru i dočekujemo novu godinu.

Sasvim je normalno da želimo biti u najboljem izdanju i osjećati se sjajno. Uz ovih nekoliko jednostavnih koraka to možemo postići čak i u 'pet do 12'.

Detoks kože - možda ste zanemarili njegu kože proteklih dana i sada je pravi trenutak da to ispravite. Uronite u kupku u koju ste dodali eterična ulja po želji. Neka neko od njih bude za poticanje cirkulacije kako bi pokrenuli metabolizam. Napravite piling kože cijelog tijela te posebice lica. Preporuča se (nakon ili prije kupke)i suho četkanje koje će dodatno potaknuti cirkulaciju. Nakon pilinga priuštite licu bogatu masku koja će nahraniti kožu, a tijelo namažite omiljenim losionom.

Detoks organizma - danas do odlaska na zabavu izbjegavajte slatko, alkohol i ugljikohidrate. Pripremite za ručak juhu i lešo ribu te obilnu porciju zelene salate. Sutra također pojedite nešto na žlicu. Ako pijete kavu, pijte ju bez mlijeka i šećera, a barem jednu šalicu zamijenite čajem od koprive koji pomaže tijelu da izbaci višak vode, u čemu se i krije ključ brzinskog mršavljenja. Izbjegavajte i voće jer sadrži šećere. Eventualno pojedite jabuku ili naranču. Kroz ovaj dan vodite posebno računa o unosu tekućine. Pijte puno vode u koju, po želji, možete dodati sok od limuna. Za doručak pojedite zobenu kašu.

Kretanje - vjerojatno ste proteklih dana puno sjedili kako u svome domu tako i kod rodbine. Vrijeme je obiteljskih okupljanja i sasvim je normalno zapostaviti rekreaciju. No, sada je pravi trenutak da odete u jednu dugu i žustru šetnju te se dobro oznojite. Izdvojite za to barem sat vremena. Osim šetnje ili laganog trčanja, napravite vježbe istezanja koje, ne samo da će rasteretiti mišiće i kosti, već će i potaknuti metabolizam, a to znači sagorjevanje kalorija i izbacivanje toksina iz tijela. Vježbe istezanja poboljšat će vam držanje i učiniti da izgledate vitkije.