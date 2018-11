Božićni ukrasi puno prije Božića uveseljavaju ljude

Božićni ukrasi počinju se u shopping centrima postavljati odmah iza Svih svetih, što nas obično zbuni i iznenadi, no rijetko tko će baš protestirati protiv toga. No, vjerovali ili ne, ako i vi radite isto - to je dobro za vas!

Naime, svi oni koji uživaju u kićenju doma božićnim ukrasima ranije nego što je uobičajeno nerijetko nailaze na otpor članova obitelji, no američki psiholozi i psihijatri tvrde da su te osobe puno sretnije od ostalih koji čekaju vrijeme neposredno prije Božića, prenosi Independent.

Čim iz podruma iznesete kutije s božićnim ukrasima, počnete prebirati po njima i uključite svjećice, budite "dijete u sebi", a to može biti samo pozitivno, smatra psihoterapeutkinja Amy Morin.

"Pojedincima koji su izgubili bliske osobe blagdani služe kao podsjetnik na sretna vremena provedena s njima. Uranjeno ukrašavanje pomoći će im da se osjete povezanima s tim dragim osobama", objasnila je.

"Naravno, niz je simptomatičnih razloga zbog kojih pojedinci opsesivno ukrašavaju unutarnji i vanjski prostor božićnim ukrasima, no u većini slučajeva riječ je o sjeti za prošlim vremenima", s Annom Morin se složio i američki psihoanalitičar Steve McKeown.

Dodaje da se "u svijetu prepunom stresa i tjeskobe ljudi rado povezuju sa stvarima koje ih čine sretnima, istodobno ih vraćajući u djetinjstvo."

Božićni ukrasi jednostavno su sjećanje na čarobne emocije koje smo doživjeli kao djeca u trenutku kada smo pod jelkom pronalazili darove.

Dakle, ukrašavanje prostora božićnim ukrasima vraća te čarobne emocije i u nama izaziva osjećaj smirenosti i sreće.

"Često su blagdani neka vrsta podsjetnika na drage nam ljude koji više nisu među živima. Ili nas božićna jelka podsjeća na djetinjstvo i vrijeme kada smo još vjerovali u Djeda Mraza", pojašnjava.

I ne samo da će vas ukrašavanje doma razveseliti, povezat će vas sa susjedima, kažu psiholozi.

Studija objavljena u časopisu Journal of Environmental Psychology pokazala je da osobe koje ukrašavaju kućni prag i okućnicu ljudi doživljavaju pristupačnim i druželjubivim.

Stoga, na posao!