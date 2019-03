Booking.com dodijelio Technology Playmaker nagrade za 2019.

Booking.com, jedna od vodećih svjetskih tvrtki u e-trgovini i digitalnoj tehnologiji, objavio je dobitnice nagrada Technology Playmaker za 2019. godinu. U svojoj drugoj godini dodjeljivanja, nagrada odaje počast ženama u sektoru tehnologije iz cijeloga svijeta koje kreiraju inovativne proizvode i iskustava kojima pozitivno utječu na društvo i nadahnjuju buduće generacije. Na gala svečanosti održanoj u Londonu sinoć je dodijeljeno osam nagrada, uključujući nagrade za sedam individualnih kategorija, jednu nagradu za poslodavca i ukupnu nagradu Technology Playmaker of the Year za 2019.

Dobitnice uključuju meksičku poduzetnicu koja je kreirala sustav detekcije za pronalaženje preživjelih u potresu; osnivačicu nevladine organizacije koja omogućavanjem obrazovanja u tehnologiji i poticanjem učitelja na zagovaranje ovih promjena želi izbaviti djevojke i žene u Nigeriji od siromaštva; kreatoricu uređaja koji ženama omogućuje kućno testiranje na rak cerviksa; i voditeljicu globalnog pokreta za obrazovanje djevojaka u kodiranju, umjetnoj inteligenciji i robotici. Dobitnica u svakoj kategoriji dobila je nagradu u iznosu od 5000 €, a dobitnica ukupne nagrade Technology Playmaker of the Year za 2019. godinu, koja je odabrana među dobitnicama u individualnim kategorijama, dobila je dodatnih 10.000 €. Tih sedam kategorija odaje priznanje doprinosu žena u sektoru tehnologije u smislu pozitivnog utjecaja na poslovanje, inovativnog korištenja digitalnih alata i novih tehnologija, utjecaja na društvo i održivost, novih nada u tehnologiji te djelovanja koje pokazuje predanost i namjeru ostvarivanja cilja ravnopravnosti spolova u IT-u i tehnologiji.

Linda Liukas, osnivačica tvrtke Rails Girls sa sjedištem u Finskoj, proglašena je dobitnicom nagrade Booking.com Technology Playmaker of the Year za 2019. godinu. Ova se nagrada dodjeljuje dobitnicama u pojedinim kategorijama, a za koje suci smatraju da su ostvarile najveći utjecaj kad je riječ o inovacijama na području tehnologije i poticanju društvenih promjena na globalnoj razini. Osim osnivanja tvrtke Rails Girls, globalnog pokreta koji mladim ženama nudi edukaciju na području programiranja u više od 300 gradova diljem svijeta, Linda je i autorica te ilustratorica knjige Hello Ruby, serijala dječjih slikovnica o svijetu računalnih znanosti prevedenih na 25 jezika.

Dobitnice nagrade Booking.com Technology Playmaker Award za 2019. godine su:

Digitalni lider - Jill Zeret Jiménez Rodríguez (Mekisko), osnivačica tvrtke Zytreon Tecnología Infinita, tehnološke kompanije koja je pokrenula sustav za detekciju namijenjen lociranju preživjelih u slučaju potresa

Nagrada zaposlenika - 1 Million Women to Tech (US), globalni online edukativni program u području tehnologije posvećen pružanju besplatne edukacije u programiranju za milijun žena do siječnja 2020. godine.

"Primili smo iznimno kvalitetne nominacije iz svih dijelova svijeta i čast mi je čestitati svim našim inspirativnim finalisticama i dobitnicama. Njihove priče pokazuju svu širinu i opseg postignuća koja te žene tijekom svih faza svoje tehnološke karijere svakodnevno postižu", rekla je Gillian Tans, CEO Booking.com-a. "Prepoznali smo potrebu da se istaknu uzori u sektoru tehnologije i stvorili forum koji okuplja vodeće žene zaposlene u sektoru tehnologije, različitih pozadina, kako bi razmijenile ideje i gledišta te se povezale s ciljem da inspiriraju buduće generacije i postignu jednaku zastupljenost spolova za žene u sektoru tehnologije."

"Potpuno sam zapanjena činjenicom da sam osvojila Role Model nagradu i glavnu Technology Playmaker of the Year 2019 nagradu. Ovakve inicijative pomažu ženama da budu viđene i prepoznate, ali i da ustraju u kreiranju važnih i dugotrajnih veza među istomišljenicama, genijalnim ženama tehnološke industrije koje mijenjaju svijet." Izjavila je Linda Liukas, pobjednica natjecanja Booking.com Technology Playmaker of the year 2019. "Tehnologija je za mene izražavanje, kreativnost i veselje. Žene imaju toliko toga za ponuditi tehnološkom svijetu i često rade grešku pokušavajući se uklopiti. Trenutak kada sam odlučila zakoračiti u svoje mogućnosti i znatiželju, počela sam graditi karijeru koja izgleda kao ja."

Ove su godine nominacije za nagrade bile otvorene globalno, dok je prošle godine fokus bio na Europi, i privukle su stotine nominiranih iz preko 60 zemalja.

Na ceremoniji dodjele nagrada i gala večeri održanima 13. ožujka govor su održale Eileen Burbidge, Red Britanskog carstva (MBE), partnerica u investitorskoj tvrtki Passion Capital kao i Hadeel Ayoub, CEO tvrtke BrightSign, start-up tvrtke koja se bavi pomoćnim tehnologijama i koja je izradila pametnu rukavicu koja osobama koje ne mogu govoriti pomaže da komuniciraju. Hadeel je priznata kao inauguracijski dobitnik nagrade Technology Playmaker of the Year 2018.

Stručnim žirijem predsjedala je Gillian Tans i lideri iz globalnih tehnoloških tvrtki, obrazovnih ustanova i start-up tvrtki, uključujući Skyscanner, WeTransfer, Amazon Web Services, Spelman College, Delft University of Technology, NeuralBay, Wormhole i All Turtles, te predstavnici iz Europskog parlamenta i lista Financial Times.

Za više informacija o dobitnicama posjetite: http://techplaymakerawards.com/this-years-winners