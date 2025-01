Boogaloo u potpunom crnilu danas

Dugoiščekivani povratak u Zagreb švedskih black metal velikana Dark Funeral konačno će se dogoditi ovu nedjelju (19.1.) i to u Boogaloou. Na turneji "Let the Devil In" pozornicu dijele sa sympho death majstorima Fleshgod Apocalypse, zatim bendom Ex Deo koji jako volim rimsku povijest te francuskim deathkorašima Kami no Ikari. Pretprodajna cijena ulaznica je 36 eura i može se kupiti preko Hangtime weba ili u Dirty Old Shopu. Na dan će ako ih ostane koštati 39 eura. Early bird ulaznice su rasprodane.



SATNICA

17:30 Vrata

18:00 Kami no Ikari

18:50 Ex Deo

19:55 Fleshgod Apocalypse

21:10 Dark Funeral

"Želimo zahvaliti svakome od vas na podršci koju ste pružili Dark Funeralu tijekom prošle godine koja je bila nevjerojatna. Iskreno smo počašćeni što imamo tako veliku legiju odanih obožavatelja i podržavatelja širom svijeta, hvala vam! Ovu godinu započeli smo s našom prvom headliner europskom turnejom u posljednjih osam godina. Naravno, to znači da ćemo osigurati našu dosad najveću produkciju za turneju. Osim toga, slavit ćemo 30. obljetnicu našeg legendarnog debitantskog mini-CD-a i svirati ovo remek-djelo u cijelosti. Ako vam to nije dovoljno, donijet ćemo i mnogo potpisanog i ograničenog mercha koji će biti dostupan samo na ovoj turneji. Što reći za kraj, osim ne propustite ovaj show i vidimo se ubrzo" izjavili su momci iz Dark Funerala.

Dark Funeral jedno je od najvećih black metal imena uopće. Osnovali su ga gitaristi Blackmoon i Lord Ahriman 1993. u Stockholmu, dok njihov "The Secrets of the Black Arts" svakako spada u klasike žanra. Dosad su izdali sedam albuma, a najaktualniji od njih, "We Are the Apocalypse" promovirat će ovom prilikom. Bend od svojih samih početaka djelovanjem, sviranjem i lirikom nije pretjerano blagonaklono gledao prema kršćanstvu, dok im je Anton Szandor LaVey bio kudikamo srcu miliji. Članovi benda su: Lord Ahriman - gitara, Heljarmadr - vokal, Chaq Mol - gitara, Jalomaah - bubnjevi i Adra Melek - bas. Ljubitelji žestokog crnometalnog prangijanja i blast beatova nikako ne bi smjeli propustiti ovu svirku.

Fleshgod Apocalypse vraća se u Zagreb nakon devet godina. Perugia je grad u kojem su ponikli 2007. godine. Njihov spiritus movens Francesco Paoli bio je valjda na svim sviračkim i kreativnim pozicijama u tom bendu. Njihov stil može se opisati kao sympho/tech death metal, a od veljače 2024. krasi ga i sjajni vokal Veronice Bordachinni. Dosad su izdali šest albuma. Najsvježiji od njih, "Opera", bit će predstavljen hrvatskoj publici. Vrijedi istaknuti i njihovu suradnju s bendovima kao što su Epica i Kreator.

Ex Deo je kanadski death metal bend nastao 2008. u Montrealu. Osnovao ga je karizmatični frontman benda Kataklysm Maurizio Iacono koji provjereno uživa veliku popularnost u Hrvatskoj. Tematski su vezani za Rimsko Carstvo, što je naravno povezano i s Maurizijevim talijanskim korijenima. Tijekom nastupa bend nosi lagano modificirane uniforme rimskih legija. Dosad su snimili četiri studijska albuma, a svakako vrijedi istaknuti da su surađivali s Nergalom iz Behemotha i Karlom Sandersom iz Nilea, kao i članovima bendova poput Septicflesh, Gravevorm, Tristania, Keep of Kalessin.

Kami No Ikari je francuski melodic deathcore bend, osnovan 2020. godine, a djeluju u Parizu. Pod snažnim su utjecajem japanske kulture i njene estetike u općem smislu, koriste koto (tradicionalni japanski instrument), ime benda znači "bijes bogova" itd. Kome je imalo Zemlja Izlazećeg Sunca, ovaj bend propustiti ne smije.