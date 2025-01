Heavy Lungs i Danny Nedelko u veljači stižu u Močvaru

Svi ljubitelji Idlesa znaju za Dannyja Nedelka. A sad Danny i njegova vesela punk noise družina Heavy Lungs stižu premijerno u Hrvatsku, točnije u Močvaru. U pametne telefone ili najsvježije rokovnike za 2025. valja upisati 22. veljače (subota). Early bird ulaznice mogu se kupiti po cijeni od 17 eura online preko Hangtime ticketinga, a dostupne su i u Dirty Old Shopu. Pretprodajna cijena će im biti 20 eura, a na dan će koštati 23 eura.

Ulaznice: https://shorturl.at/EqJjr

Rođeni iz jednog običnog prijateljstva, Heavy Lungs su se okupili u proljeće 2017. u Bristolu i usmjerili svoj fokus na glasno, dinamično, divlje. "Nije stvar u onome što se dogodilo u prošlosti ili što mislite da bi se moglo dogoditi u budućnosti. Radi se o vožnji, zaboga. Irving Feffer je to rekao. Volimo misliti da je bio u pravu." Heavy Lungs donose sirovu, glasnu i beskompromisnu energiju na svoje nastupe, inspirirani divljim i oslobađajućim koncertima, tipičnim za 80-e i 90-e. Od samog početka brutalno brzo rastu na glazbenom nebu, dijeleći pozornicu s prijateljima iz bendova kao što su već spomenuti IDLES, pa The Oh Sees, METZ, JOHN i mnogim drugima.

Bend trenutačno intenzivno obilazi UK i Europu sa svojim eksplozivnim, bijesno zabavnim i jedinstvenim punk stilom. Nakon njihovog debitantskog albuma iz 2023. godine, All Gas No Brakes, koji je izazvao oduševljenje kritike pod okriljem izdavačke kuće Alcopop! Records, privukli su veliku pažnju velikana poput Stevea Lamacqa i Iggyja Popa. Heavy Lungs su rock'n'roll sendvič za koji niste znali da vam treba, ali sada je svaki dan u vašoj kutiji za gablec.

Bilo da uzrokuju tinitus ili će vas pratiti neka njihova zarazno neodoljiva melodija, nastup Heavy Lungsa je onaj koji se pamti i koji se, jelte, ne propušta. Vidimo se 22. veljače u Močvari, a dan prije Hangtime organizira i koncert u beogradskoj Karmakomi.

Članovi benda:

Danny Nedelko - vokal, George Garratt - bubanj, James Minchall - bas Oliver Southgate - gitara