Bolt u retro varijanti

Bolt, vodeća europska platforma prijevoza na zahtjev, predstavila je srcedrapajuću baladu inspiriranu 80-ima kako bi pokušala uvjeriti potrošače da preispitaju odnos sa svojim osobnim automobilom.

Odmah nakon Valentinova (14. veljače) i Svjetskog dana prekida (21. veljače), tvrtka sa sjedištem u Tallinnu objavila je suradnju s estonskom kantautoricom Anett koja je napisala i producirala pjesmu Best Part of Me. Pjesmu krase umirujući tonovi klavira, nježni vokali, naglašeni himnični refren i bubnjevi koji na prirodan način odaju počast jednom i jedinom Philu Collinsu. Ovaj glazbeni uradak može se poslušati na Instagram profilu umjetnice - @thisisanett i označava službeni početak kampanje „Moj najbolji prekid". Tvrtka Bolt razgovarala je sa šestero Estonaca o tome zašto su se odrekli svog osobnog automobila i kako sada žive sretnijim, zdravijim i održivijim životom bez automobila, a posebna simbolika ove kampanje očituje se u činjenici da kompanijom upravlja 29-godišnji Markus Villig, koji nikad nije imao vozačku dozvolu. Zanimljive priče ovih ljudi, kao i popratne fotografije mogu se pogledati na stranici bestbreakups.com.

Glavni motiv za pokretanje ove kampanje bilo je tromjesečno istraživanje provedeno na više od 7.000 Boltovih korisnika na 17 europskih tržišta, koje je pokazalo da se korištenjem Boltovih e-romobila na godišnjoj razini izbjegava više od 20 milijuna kilometara vožnje automobilom, odnosno smanjenoj emisiji CO 2 od 2,4 milijuna kg. Taj učinak na okoliš u Hrvatskoj jednak je smanjenom otpuštanju CO 2 od 27.000 kg ili zasađivanju 1.300 stabala, korištenju 205.200 plastičnih vrećica ili kao 30 povratnih letova od Pariza do New Yorka. Kako bi pokušao zainteresirati Hrvate na život bez automobila, Bolt svojim pratiteljima nudi priliku da osvoje 5 x 30 € kredita za vožnje. Sudionici samo trebaju na objavi na @bolt.croatia komentirati zašto žele prekinuti vezu sa svojim osobnim automobilom, a posebno će se cijeniti kreativnost i emotivnost.

Bolt, kao vodeća tvrtka za pružanje usluga iz područja mobilnosti u Hrvatskoj, globalno ima 100 milijuna korisnika u preko 45 zemalja. Nastoji ubrzati prijelaz s vlastitih automobila na zajedničku mobilnost, nudeći bolje alternative za svaku situaciju, uključujući vožnje na zahtjev, dijeljenje automobila i e-romobila te dostavu hrane i namirnica.