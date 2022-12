Black Lung & My Pitbull Lucifer danas u Vintage industrialu

U četvrtak 08. prosinca u VIB premijerno iz američkog Baltimorea dolazi nam psihodelična doom poslastica Black Lung, a isto tako premijernim nastupom večer će otvoriti pulski My Pitbull Lucifer. Oba benda imaju friška studijska izdanja koja će predstaviti.

BLACK LUNG iza sebe ima četiri albuma, a posljednji Dark Waves, izbacili su preko kultnog Heavy Psych Sounds Recordsa pod vodstvom Kurta Balloua (Converge). Nakon raznih izmjena unutar benda, u periodu pandemijskih ograničenja, bend se zatvorio i radio na svom četvrtom albumu. Cijela diskografija je dosljedna baš onako kako i treba biti kad je riječ o heavy doom bendovima.

MY PITBULL LUCIFER je pulski punk/doom/stoner/noise bend kojeg čine članovi Mighty Zazuuma i Bolesnog Grinja. Bend ima novo split izdanje Ommnus / My Pitbull Lucifer preko etikete No Profit recordings.