Bivši članovi Ghosta uz Combichrist u ponedjeljak u Močvari!

Početak kolovoza u Močvari bit će obilježen electro industrial tonovima. Uz jedne od najvećih legendi žestokog electro zvuka Combichrist, nastupit će i Priest, bend koji čine dva bivša člana planetarno popularnog Ghosta. Večer će otvoriti doom trap umjetnica Mimi Barks. Pretprodajna cijena ulaznica u Dirty Old Shopu za koncert koji će se održati 1. kolovoza je 155 kuna, a na dan će koštati 180 kuna. Satnica - 20:00 Ulaz 20:30 Mimi Barks 21:20 Priest 22:10 Combichrist

Priest je švedski synth heavy trio koji se sastoji od dva bivša člana Ghosta - pjevača Mercuryja i klavijaturista Salta, kojima se pridružio programer/klavijaturist Sulfur. Bend je nastao 2017. i dosad su objavili tri albuma, a posljednji od njih, "Body Machine", svjetlo dana je ugledao sredinom lipnja. Usporedbe s Ghostom su dakako neizbježne: dok je Ghost bio pod snažnim utjecajem starih horrora i rocka iz 80-ih, Priestov zvuk više naginje estetici cyberpunka i industriala.

Mimi Barks opisuje se kao doom trap, Gotham City nakon mraka. Obraća se neprilagođenima, istražuje najmračniju stranu uma, od samouništenja do megalomanije i duhovne svijesti. Mješavina taktova, tame, teških tonova i aggro screamova vodi metal u potpuno novom smjeru. Rođena Berlinka s adresom u Londonu piše i koproducira sve svoje pjesme kroz koje usmjerava mržnju i gnjev, spaja screaming i vještinu repanja, stvarajući tako hibrid smirujuće, a opet agresivne glazbe. Kako i sama kaže, izaziva nelagodu u ljudima od 2019. kad je objavila svoj prvi LP Enter the Void. Otad živi i stvara „izvan mreže", a među najnovijim singlovima su joj Deadgirl i RAD, nazvan po tvornici u kojoj trenutno živi s desecima drugih ljudi.

Combichrist je norveško-američka electro hard rock/metal grupa i neupitno paklena live atrakcija. Osnivač i vokal benda Andy LaPlegua zanat je ispekao u kultnim norveškim hardcore bendovima My Right Choice i Lash Out, te kasnije elektronskom svijetu kroz Icon of Coil. Sve to je 2003. pretočio u bend Combichrist koji je do sada izdao mnoštvo zapaženih albuma i EP-a, te zavrijedio svoje istaknuto mjesto u svjetskim razmjerima u ovom specifičnom žanru. Premda je bend nastupio do sada na gotovo svim značajnijim festivalima, bio na glazbenim top ljestvicama albuma i singlova diljem svijeta, većina domaće publike ih je prvi put zapazila 2010. kad su nastupili kao predgrupa na velikom koncertu Rammsteina u Areni, nakon čega su još upisali tri nastupa u Zagrebu. Ovo je nova prilika za sve koji su već bili na nekom od spomenutih koncerata, a i za one koji će tek otkriti ovu moćnu aggrotech metal mašinu.

Članovi Combichrista su Andy LaPlegua - vokal, Dane White- bubanj, Eric 13 - gitara, Jamie Cronander - klavijature, gitara, back vokal i Elliot Berlin - bas, klavijature, back vokal.