Biljni motivi u opusu fotografija Tea Trostmanna

Dubrovački fotograf i slikar Teo Trostmann istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je zanimljivog i nadahnutog opusa.

Pred nama je novi niz fotografija s raznolikim motivima Grada i njegove okoline, vrlo emotivan i odmjeren ciklus, profinjen i elegantan.

Prva skupinu fotografija čine biljni motivi u gradskim i prigradskim prostorima, nježno i delikatno bilje probija se raste između zidova stoljetne arhitekture vječne ljepote, uzdižući se uporno prema svjetlosti, prema nebu.

Cvijeće na stolu, tihi ukras doma, ponosni borovi na padinama, gordo uspravljeni, ljubičasti i plavi cvjetovi izviruju između zelenkastih listova, grozdovi, već pomalo suho drvo s rijetkom krošnjom, u vrućini, u tišini i miru.

Niz toplih, vrlo osjećajnih motiva, donosi nam atmosferu i drevnog grada i sjećanja na njegovu burnu i kompleksnu povijest ali i osjećaj snažnog i jakog života sada, danas, u ovome trenutku.

Da, Teo Trostmann na sebi svojstven način portretira svoj Grad, Dubrovnik, ističući njhegove iznimne lijepe detalje, ukazujući na neprolaznu ljepotu.

Ciklus fotografija s odabranim biljnim motivima Tea Trostmann lijepa i iskrena posveta Gradu i njegovom značenju u životu svih nas.