Izložba "Ostava" autora Šimuna Bućana u Galeriji SC

Otvorenje izložbe Ostava autora Šimuna Bućana održat će se u četvrtak, 22. siječnja u Galeriji SC u 19 sati. Izložba je otvorena do 30. siječnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Umjetnik će za vrijeme trajanja izložbe obitavati u galeriji u svrhe nastavka na procesualnom radu istraživanja galerijskog prostora kroz kojemu obitava. Posjetitelji su za vrijeme trajanja izložbe pozvani u komunikaciju s umjetnikom kroz koju on dalje razvija svoju praksu.

Prije nekoliko godina Šimun Bućan ušao je u obiteljski stan koji su u tome trenutku svi članovi obitelji već napustili. Tamo zatječe predmete skupljane tijekom nekoliko generacija i upušta se u zadatak njihova slaganja i spremanja, a usporedo s time i sasvim spontano odigravao se proces prisjećanja. U trenutku kada se ti predmeti više ne uporebljavaju, na njima ostaju samo uspomene, a Bućan ih prisvaja kao takve, osobne arhivalije i relikvije. Raspoređuje ih prema njihovu osobnom značenju, stvara među njima nove odnose, kolaže i mentalne mape uspomena. Paralelno s time vraća se svojim starim crtežima i nastavlja se na svoj dječački kreativni impuls s kojim ponovno crta i piše iz te duboke, pomalo zaboravljene intuicije.

Proces nastanka izložbe "Ostava" nalik je onome koji je Bućan provodio u svome stanu. Postavljanje izložbe nije samo smještanje radova u prostor nego njihovo razvijanje u prostoru kroz koje arhivski materijal pronalazi svoje novo mjesto i biva nadograđen novim materijalom i značenjima. Ovo nadograđivanje možemo shvatiti kao prisjećanje pretvoreno u umjetničku strategiju. Primjerice, rad Portret II sastoji se od tepiha koji je nekada stajao u sobi u kojoj je provodio većinu vremena sa svojim djedom, a pokraj stolca na kojemu je djed najčešće sjedio, na kutiji punoj obiteljskih fotografija, nalazi se lego figuricu s telefonom u ruci koja predočuje autora u trenutku kada saznaje vijest o djedovoj smrti.

Dok sam razmišljao kako prikazati ovu izložbu, padale su mi na pamet mnoge asocijacije poput izložbe koju je Harald Szeemann posvetio životu i dostignućima svojeg djeda, slavnog frizera iz Berna - Grossvater - Ein Pionier wie wir (Djed - Pionir poput nas), ili rudarenja po muzejskoj zbirci u koje se upuštao Fred Wilson. Ali s vremenom sam primijetio da se ti primjeri bave nečim potpuno drukčijim, stvaranjem narativa i preispitivanjem načina na koji kolektivno razumijemo predmete. No Bućanov je pristup poseban po tome što on svoje predmete ne čini javnima, ne pretvara ih u eksponate - shvaćene kao predmete koji se izlaganjem rasvjetljavaju. Oni su umjetnički radovi koji se razvijaju tako što vrlo blisko prate formu njegova unutarnjeg osjetila.

(predgovor, Gregor Sirotić Marušić)

BIOGRAFIJA

Šimun Bućan rođen je 1993. u Zagrebu. Završio je preddiplomski studij Likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, trenutno dovršava diplomski studij Novih medija na istoj akademiji. Radi kao profesionalni fotograf u kulturnom i modnom sektoru. Dobitnik je stipendije 18. Erste fragmenata i Rektorove nagrade u projektu Plastična morska kornjača. Izlagao je na 36. Salonu mladih Paraziti u Domu HDLU-a 2022. i na 37. Salonu mladih Pao sat u bunar u Arheološkom muzeju u sklopu programa Situacija 2024. Samostalno je prvi puta izlagao u Bratskoj kući u Grohotama, Bilo jednom u krevetu, 2021.

Vidimo se u Galeriji SC!