Bezos šalje putnike u svemir za 4 mjeseca?

Blue Origin završio je četrnaesti pokusni let rakete New Shepard i kapsule bez putnika u četvrtak i to je jedan od posljednjih preostalih koraka prije nego što tvrtka pošalje svoju prvu posadu u svemir, navodi se u izvješću.

Jeff Bezos je osnivač zrakoplovne tvrtke Blue Origin koja razvija letjelice za komercijalno putovanje na Mjesec.

Na traženje agencije Reuters da komentira izvješće, glasnogovornik Blue Origina je rekao da su to "glasine i nagađanja - nije potvrđeno".

U izvješću CNBC-a navodi se da Blue Origin planira drugi pokusni let u roku od šest tjedana ili krajem veljače a prvi let s posadom šest tjedana nakon toga, odnosno početkom travnja.