Besplatne radionice u Cekateu

Centar za kulturu Trešnjevka tradicionalno i ove godine organizira besplatne radionice za osnovnoškolce za vrijeme zimskih školskih praznika. Radionice "Cool School" za djecu 7+ održat će se od 19. do 23.2.2024. od 10:30 do 12 sati u Centru za kulturu Trešnjevka, dok će se radionice "Kreativni inkubator" za djecu 6+ održati od 19. do 23.2.2024. od 10:30 do 12 sati u Društvenom domu Prečko (Prečko 2a). Ulaz je na sve radionice besplatan!



Radionice "Cool School"ART & FUN

Radionica crtanja guščjim peromTehnika: tuš i suha pastela na papiruVoditeljica: Korana Gjalski Filipović

Radionica je namijenjena svima koji se žele opustiti i zabaviti kroz crtanje, neovisno o prethodnom crtačkom iskustvu i vještinama. Upoznavanje zanimljive tehnike crtanja tušem koristeći pravo guščje pero kao u Shakespeareovo doba, razvit će kreativnost i stvaralačko samopouzdanje i onih koji smatraju da "ne znaju crtati" i koji će svoj talenat tek otkriti! U trajanju od sat i pol (uz kratki predah za čaj i keksiće), polaznici će savladati tehniku crtanja uz individualiziranu pomoć voditeljice, crtajući vođeni prema predlošku ili slobodno birajući motive.

PRIJAVA: https://forms.gle/s9f7Y24nYJ3RoiRK6

Radionice "Kreativni inkubator"

Voditeljice: Ivana Gucek i Daša Filipčić / Zeleni klik! Zagreb

I ove godine za CeKaTe je pripremio kretivne inovativne i eko radionice:

PON I UTO „Šuma u okviru" - škarice i ljepilo, bojice i boje na sunce da od kartona i papira napravimo živa bića koja rastu, trče, lete, puze i sakrivaju se u zelenilu naših šuma

SRI „Čarobni prsti" igramo se iglom, koncem i tkaninom

ČET „Cvjetna viseća dekoracija" igramo se recikliranim papirom, izrađujemo cvjetne ukrase i leptire koji će prizvati proljeće

PET Retro stalak za olovke - recikliramo, od starih kazeta izrađujemo stalak za olovke

PRIJAVE: https://forms.gle/RV6KM1yP3zy6YvDk7