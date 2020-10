Berlinska galerija Société stiže u Zagreb

U Zagrebu će se od 6. do 10. listopada po prvi put predstaviti cijenjena berlinska galerija Société, s ciljem upoznavanja hrvatske umjetničke scene s radom galerije i umjetnicima koji rade pod njenim okriljem.

će izložiti: Trisha Baga, Petra Cortrighta, Kaspar Müller, Jeanette Mundt, Bunny Rogers, Timur Si-Qin, Ned Vena i Lu Yang. Nakon otvorenja, 6. listopada, u večernjim satima, izložba u Dežmanovoj ulici 1, moći će se pogledati do 10. ovoga mjeseca.

Izložbu će sačinjavati dvanaest pomno odabranih radova navedenih umjetnika, stoji u priopćenju.

Galerija Société započinje s radom 2008. godine i u međuvremenu postaje jedno od najprogresivnijih imena u svijetu suvremene umjetnosti te sudjeluje na Art Baselu, Art Basel Miami Beachu, Art Basel Hong Kongu, Frieze u Londonu, Frieze u New Yorku, Independent u New Yorku, Independent u Brusselsu, Art Cologneu, Art Brusselsu, Gallery Weekendu Berlin, abc Berlinu i na mnogim drugim lokacijama. Većina galerijskih umjetnika svoju prvu samostalnu izložbu imali su baš u Société, a od tad ih se moglo vidjeti u galerijama i muzejima kao što su New Museum NY, Whitney Museum, Museum of Modern Art NY, Pirelli Hangar Bicocca Milan, Hamburger Bohnhof Berlin, Musée d'Art Moderne Paris, KW Institute for Contemporary Art, Berlin i mnogim drugima.

Umjetnici iz Société u svojim se radovima dotiču odnosa između kulturne proizvodnje i potrošnje, cirkulacije informacija, identiteta i kulturne povijesti u eri koja je visoko premrežena tehnologijom. Ovaj okvir postao je široko rasprostranjen na polju suvremene umjetnosti i galerijskih umjetnika koji nude važne perspektive o tim pitanjima - dobivaju sve veću pažnju međunarodne publike i institucija.

Société također testira ograničenja onoga što galerija može proizvesti i s kim. Izdavačka inicijativa galerije - Edition Société, u suradnji s piscem i urednikom Johnom Beesonom, surađivala je i je s etabliranim grafičkim dizajnerima na knjigama brojnih priznatih umjetnika, uključujući "Schätze der Erinnerung" Kaspara Müllera, koja je 2016. osvojila The Most Beautiful Swiss Books i "The Great Pam", Trishe Baga, čiju recenziju ste mogli pročitati u izdanju Artforuma iz travnja 2015. godine.

Uz to, Société je vrlo aktivna i u glazbenoj industriji, proizveli su 12 LP ploča nekoliko suvremenih glazbenika pod glazbenim vodstvom Nica Xedra, a u Berlinskoj filharmoniji predstavila je "Dances For The Electric Piano" Cory Arcangelsa.

Na međunarodnom sajmu Frieze u New Yorku 2016. godine, Société je ekskluzivno predstavio galerijskog umjetnika Sean Raspeta, u suradnji s američkim brendom Soylent i berlinskom modnom dizajnericom Nhu Duong.