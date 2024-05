Red Sea Global je razvojni tim koji brine o destinacijama regenerativnog turizma Crvenog mora i AMAALE-e. Cilj im je pokazati kako je očuvanje životne sredine ključno za razvoj turizma. Dio toga je i razvijanje globalne svijesti o vitalnom doprinosu koraljnih grebena u održavanju ekosistema planeta. Premijerno prikazivanje filma održano je tijekom popratnog događaja na COP28 u Dubaiju, koji je organizirao Red Sea Global.

Film „Beneath the Surface: The Fight for Corals" je nastao u Park Village produkciji, tvrtki koja je osvojila BAFTA nagradu, te u režiji britanskog redatelja, Iana Derryja, nominiranog za Emmy i BAFTA nagrade. Prati nevjerojatno putovanje Salme Shaker, vješte roniteljice na dah iz Saudijske Arabije, dok istražuje revolucionarni rad znanstvenika u Red Sea Globalu i na Fakultetu za znanost i tehnologiju kralja Abdulla (King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)). Priča nadilazi granice, uključujući fascinantnu posjetu grebenima u Meksiku.

Fokus je na nedovoljno istraženim grebenima duž obale Crvenog mora u Saudijskoj Arabiji. Cilj Red Sea Globala je otkriti tajne ovih neistraženih teritorija, prikazujući njihovu jedinstvenu bioraznolikost i ključnu ulogu koju igraju u podršci globalnom ekosistemu. Film će istražiti potencijalne koristi istraživanja koraljnih grebena u Crvenom moru za ekosisteme diljem svijeta.

"U Red Sea Globalu inspirirani smo prirodom i vođeni znanošću. Naše destinacije, od kojih je prva otvorena za goste prošle godine, dom su nekih od najimpresivnijih koraljnih grebena na svijetu. Također su među najotpornijima, ali čak i crvenomorski koralj nije neuništiv. Naši znanstvenici koriste inovativne tehnike kako bi zaštitili, njegovali i obnavljali naše koralje, dok istovremeno prenose znanje kako bi podržali koraljne grebene diljem svijeta", rekao je John Pagano, generalni direktor Grupe Red Sea Global. „U filmu „Beneath the Surface: The Fight for Corals" želimo istaknuti ljepotu i ranjivost ovih podvodnih čuda i naglasiti značaj globalne suradnje u očuvanju naših oceana."

Kerrie McEvoy, direktorica i voditeljica Factual Channels, Discovery Networks EMEA u okviru Warner Bros Discoveryja, izjavila je: "Izuzetno smo ponosni što možemo najaviti naše partnerstvo s Red Sea Globalom u predstavljanju filma „Beneath the Surface: The Fight for Corals", koji će biti emitiran na Dan planeta Zemlje. Warner Bros. Discovery posvećen je korištenju moći pripovijedanja ne samo kako bi zabavio, već i inspirirao promjene, a ovaj film je savršen primjer kako to možemo postići."

Edina Constantinescu, viša direktorica marketinga EMEA & International, Social Good- Discovery Networks u okviru Warner Bros. Discoveryja, izjavila je: "Društveno dobro je važan prioritet za nas u Warner Bros. Discoveryju i cilj nam je biti na čelu podizanja svijesti o društvenim i ekološkim problemima s kojima se naš svijet stalno suočava. Naši brendovi nam omogućuju da dopremo do milijuna ljudi diljem svijeta i ponosna sam što će "Beneath the Surface: The Fight for Corals" biti emitiran na Discovery kanalu diljem SAD-a, Europe, Turske, Bliskog istoka, Afrike i Azije kako bi se istakla važnost zaštite naših grebena. Želimo da naši gledatelji shvate da mogu promijeniti svijet i biti dio rješenja u suočavanju s ekološkim i klimatskim problemima i nadam se da će ovaj film inspirirati našu publiku da učini nešto dodatno za bolje sutra."

Projekt će iskoristiti doprinose raznovrsne grupe stručnjaka kako bi pružio kontekst o trenutnom stanju grebena diljem svijeta, njihovom značaju u globalnom ekosistemu, izazovima s kojima se suočavaju i stalnim naporima da se ovi izazovi riješe.