Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 16. studenoga 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 16. studenoga 2025. godine... nedjelja, naravno...
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 16. studenoga - i nedjelje, a vikend su svi pospojili... pa da vidimo može li se negdje kupiti nešto ;)
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa
Shopping centri koji rade:
Arena Centar
Arena Park
Avenue Mall
City Centar One East
Family Mall
King Cross
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
