Banksy u karanteni stvara u kupaonici

U karanteni zbog epidemije koronavirusa, najpoznatiji ulični umjetnik na svijetu Banksy objavio je seriju crteža štakora koji rade nered u kupaonici, prenosi u četvrtak BBC.

Tajnoviti umjetnik, čiji identitet javnosti nije poznat, objavio je u srijedu pet crteža na svom Instagramu.

Na njima štakori, koji su čest motiv njegovih grafita, luduju po onome što se čini kao njegov dom.

Ispod jednog crteža piše: Moja supruga mrzi kad radim od doma.

Banksy je posljednji put javno izložio neko svoje djelo na Valentinovo u svom rodnom gradu Bristolu, djevojku koja ispaljuje cvijeće i katapulta.

Banksy says his wife hates it when he works from home