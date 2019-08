Bajka o divu Olidu

U paralelnom Svemiru (koji se nalazi iza sedam brda i sedam dolina), nalazi se malo mjesto Landfill City u kojem su živjeli Laggardi. Laggardi su bili vrijedna stvorenja koja su po cijele dane obavljala bitne poslove. Zli Trolovi, koji su zavladali mjestom smislili su... Neee, neee. Pogrešno. Nisu oni mogli ništa smisliti. Trolovi su nanjušili da mogu igrajući prljavo i podmuklo (jer drugačije i ne znaju), priskrbiti sebi dodatne (nezaslužene) dobiti. Unajmili su mudre mislioce Owls, koji su izradili diva po imenu Olid.

Ispričali su lijepu i plemenitu priču o njemu. Olid je trebao biti Četrdeset sedmo svjetsko čudo. Turistička atrakcija koja bi stanovnicima i cijelom Svemiru donosila brojne blagodati. Hranili bi ga samo odabranom hranom a on bi zauzvrat zračio sreću i pozitivnu energiju koja bi mirisala na proljeće. Stanovnici su bili pomalo uplašeni obzirom da je Olid „zasmrduckao" već prilikom samog stvaranja. Uplašeno su šaputali: Oh, koliki je... Što će on jesti? Ukoliko ne bude dovoljno odabrane hrane, mogao bi pojesti i nas... Svoje zle slutnje su najtiše šaputali kako opaki Trolovi ne bi čuli da netko dovodi u pitanje njihov plan, čime bi odmah uslijedile sankcije u vidu ukidanja povlastica (poslastica). Trolovi su putovali i drugim Galaksijama prezentirajući Olida- vrhunsko postignuće. Olid je bio spoj ljubavi i znanja.

Ali, kako to obično biva, lijepe priče ne postoje u Paralenom svemiru i ubrzo je sve krenulo po zlu. Trolovi u želji da se „nabrzaka" domognu bogatstva, modificirali su Olidovu prehranu i počeli ga hraniti pogrešnim proizvodima. Siroti Olid je samo gutao i gutao sve veće količine pogrešne hrane i od stasitog mladića se ubrzo pretvorio u bezvoljnog mrguda koji je samo puhao i stenjao, ispuštajući nesnosno smrdljive vjetrove koji su u potpunosti obavili Landfill City.

Laggardi su patili u tišini a samo mali dio njih se drznuo upitati Trolove kakav je to smrad? Trolovi su podemonili : "Smrad??? Kakav smrad??? Mi ništa ne osjećamo. Landfill City miriše na proljeće". Ovakvi odgovori potpuno su umirili stanovnike koji su nastaviti raditi svoje bitne poslove. Manji dio stanovnika, kojima su „proljetni odgovori" vrijeđali inteligenciju , odlučili su se suprostaviti teroru i oformili su skupinu Rebels. Borili su se argumentima i zdravim razumom ali Trolovi su bili neumoljivi. Vođe Trolova: Licemjerko, Suharko i Fejkusha, stvorili su čaroban štit i pravili se nevidljivo nedodirljivima.

Siroti Olid je svakim danom bio sve nesretniji i tužniji. Legenda kaže da su stanovnici noću morali zatvarati sve otvore na kućama kako ne bi slušali njegovo jecanje i zapomaganje. Sve dok se jednog lijepog, proljetnog jutra njegov trbuh raspuknuo u tisuću komadića. Licemjerko, Suharko i Fejkusha su tužnjikavo gledali kako se plod njihove pohlepe i sulude ideje pretvara u prah. Rebelsi su bili presretni, jer je pravda napokon pobijedila. Laggardi su i dalje živjeli u uvjerenju da su osjećali miris proljeća i nastavili raditi svoje „bitne" poslove.

I tako su živjeli dugo i sretno.

NARAVOUČENIJE: „Pazi s čim hraniš svoje bolesne ideje da na kraju ne budeš pojeden od istih".

Bajka je nastala kao rezultat autoričinog višegodišnjeg inhaliranja H2S i Pm10 česticama.

Svaka povezanost sa stvarnim osobama i mjestima je sasvim slučajna i isključivo plod vaše mašte.