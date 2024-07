Baby Lasagna na solo koncertu na Krku

Uz ogroman globalni hit "Rim Tim Tagi Dim", kao i od prije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don't hate yourself, but don't love yourself too much", Baby Lasagna će na Krku uživo predstaviti i ostatak albuma prvijenca "Demons & Mosquitos" čiji se izlazak očekuje uskoro.

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Nakon što je "Rim Tim Tagi Dim" ušao u popis top 50 pjesama po slušanju na Spotifyju, zasjeo na visoko peto mjesto na viralnoj ljestvici 50 globalnih hitova, singl je držao i prvo mjesto hrvatske Billboard ljestvice, a našao se I na svjetskoj Billboard ljestvici 200 pjesama. Kao najviše plasirani hrvatski predstavnik u povijesti Eurovizije, Baby Lasagna je u posljednjih nekoliko mjeseci ušao u domaću glazbenu povijest.

Nastupi ga ovog ljeta vode na koncerte i festivale u regiji i inozemstvu, kao i trostruke rasprodane nastupe na zagrebačkom stadionu Šalata, a jedna od postaja je i prekrasna plaža Medane u Puntu. Uz 2 rasprodana nastupa u Poljskoj u rujnu, Baby Lasagnu od inozemnih nastupa u bližoj budućnosti očekuju i koncerti u Milanu, Madridu i Beču.

Ulaznice za koncert na Krku kreću u prodaju od 11:00 kroz sustav Eventim po early bird cijeni od 16 eura. Ta cijena vrijedi do 23. lipnja, a dan nakon cijena se penje na 19 eura.