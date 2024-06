Crnometalna svečanost sredinom listopada u Močvari: stižu Ellende i Groza

Močvara će 14. listopada (ponedjeljak) ugostiti black metalce germanskog porijekla u kojem se svi članovi headlinera predstavljaju isključivo kroz inicijale: austrijski Ellende kojem će to biti premijerni nastup u Hrvatskoj i njemačka Groza koju je zagrebačka publika upoznala na sjajnom koncertu na istom ovom mjestu u prosincu 2022. Večer će otvoriti također njemački Servant. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 24 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga (https://tickets.hangtimeagency.com/) ili u Dirty Old Shopu (Tratinska 34). Ako ih ostane, koštat će 28 eura na ulazu.

Ellende je crnometalni solo projekt nastao 2011. u Grazu, a iza njega stoji L.G. Godinu kasnije okupio je session/live glazbenike oko sebe. "Elend" bi u davnini u nekim dijelovima Njemačke značilo otprilike "izopćen" u smislu ostracizma, a danas se može prevesti kao "jadan" ili "mizeran". Bend je dosad izdao četiri albuma, a najaktualniji od njih "Ellenbogengesellschaft" iz 2022. promovirat će ovom prilikom u Močvari. A što se tiče inicijala i članova benda, evo ih: P.F. (live/studijski bubanj), L.B. (live gitara), D.B. (live gitara),

Groza je nastala 2016. u bavarskom gradiću Mühldorf am Innu kao solo projekt. Bolji poznavatelji black metal prilika i svijeta odmah će povezati ovo ime s Mglinim prvim studijskim albumom iz 2008., a osnivač P.G. ne krije veliki utjecaj ovih Poljaka na njegov glazbeni izričaj. Nakon dvije godine P.G. je okupio bend oko sebe i ubrzo nakon toga je svjetlo dana ugledao njihov album prvijenac "Unified in Void" kojeg je izdao AOP Records. Tri godine kasnije za istu izdavačku kuću izdaju album "The Redemptive End". Ljubitelji bendova kao što su već spomenuta Mgla, Uada ili Gaerea, sigurno će simpatizirati i ove Nijemce koji polako, ali sigurno grade svoje ime u svijetu black metala, a to je pokazao i njihov prvi nastup u Močvari koji je bio baš, baš dobar, ali i iznenađujuće dobro posjećen.

Članovi benda su P.G. na vokalu i gitari, kao i njegov kolega U.A., dok za bubnjevima udara T.H.Z.

Servant je nastao 2021. u Donjoj Saksoniji. Sviraju crni metal po uzoru na braću iz Skandinavije, uz naravno solidan prstohvat svog osobnog "tača". Već su izdali dva studijska albuma: "Blessed by the Light of a Thousand Stars" iz 2021. i "Aetas Ascensus" iz 2023. Ovo će im biti prvi nastup u Hrvatskoj.

