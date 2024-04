Attack ima odličan programski tjedan

ANCIENT TRIALS & IT'S ELECTRIC BOOKING presents: Tarot, Eisenhand, Death Racer

Tarot: Heavy Rock, Australia

Iz dalekog Hobarta dolazi udar nostalgije. Mistična atmosfera nit je vodilja cjelokupnog Tarotovog opusa. U njemu ne skrivaju naklonjenost heavy rock velikanima poput Uriah Heepa, Wishbone Asha i Pagan Altara, no usprkos soničnom hommageu dobrano su utabali svoj put kao legende underground heavy rocka.

Na ovoj turneji predstavljat će novi album "Glimpse Of The Dawn" koji izlazi 12. travnja te će sa sobom imati merch i nosače zvuka. Podržite bend!

Eisenhand: Old Heavy Metal, Linz

Ne zaboravi udarac Željezne ruke. Sirova i nepredvidljiva heavy metal sila iz Linza već prvim riffom lagano grije krv sveprisutnih. Fanovi Brocas Helma, Gotham Cityja, Misfitsa i Dead Moona dolaze na svoje.

Crush the ancient symbols - the only way to light!

Death Racer: Divljački Black/Speed Metal, Linz

Zvukovi zlatne ere Formule 1 kriju se u kricima Death Racera. Prodornost V8 motora, istrošene gume i košmar na radiovezi nagovještaju još jednu smrt na trkaćoj stazi. Nezaustavljiva visokooktanska speed metal mašina protutnjit će zagrebačim podzemljem i za sobom ostaviti samo prašinu.

Karte u pretprodaji 13, na ulazu 15 eura.

Raise your fists up high!

Gnjev i Hellhänner

Ancient Trials je program Autonomnog kulturnog centra i financijski je podržan od strane Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo i Zaklade Kultura nova.

Subscena predstavlja: Jovana Zajkova (NMK): In My Shoes

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride vas poziva na izvedbu "In My Shoes" Jovane Zajkove, 20. travnja u 20h u Filmskom studiju Medika, Pierottijeva 11.

"You must have heard about the monsters that live under the bed.

They come out at night, ready to attack if you dare to get up and disturb them.

Some children fear them, some are too busy enjoying their peaceful dreams.

But, have you ever wondered where the monsters live during the day?

I know...

They stay in my shoes."

„In My Shoes" je solo umjetnice Jovane Zajkove, uz podršku Slagjane Vujosevik tijekom istraživačkog procesa. Koristi suvremeni ples, glumu i neke elemente klauniranja kako bi ispričala vrlo osobnu priču o odrastanju i suočavanju s izazovima života. Priča je usredotočena oko cipela i straha izvođača od cipela postavljenih na 'pogrešan' ili 'kaotičan' način. Cipele su simbol izazova života i kroz njih izvođač otkriva kako različiti ljudi postupaju s njima, prikazujući različite likove svaki put kad obuje drugi par cipela.

Jovana Zajkova je profesionalna plesačica s diplomom iz suvremenog plesa na "Sveučilištu Goce Delčev" u Štipu. Tijekom studija, Jovana je stekla praksu u "Skopje Dance Theatreu" i sudjelovala u 18 produkcija, izvodeći više od 50 nastupa na brojnim poznatim festivalima u Makedoniji. Također je koreografirala kratki plesni film naslovljen "Priča o budali" i koreografirala "Jovano, Jovanke", koji je premijerno prikazan na 46. izdanju međunarodnog kazališnog festivala MOT. Jovana je sudjelovala na umjetničkim kampovima i radionicama diljem svijeta (Španjolska, Kina, Mađarska, Nizozemska), radila kao profesionalna plesačica na pozornici i u nekoliko glazbenih spotova i reklama, predavala plesne satove djeci i radila kao fitness trener za individualno i grupno vježbanje u "Nacionalnom filharmonijskom orkestru" (od 2017. godine). U rujnu i studenom 2023. Jovana je izvebla svoj solo, "In My Shoes", kao dio Gdańskog Solo Dance Contesta, kao i Brussels Dance Contest. Iako joj je glavna obuka i fokus suvremeni ples, Jovana je zainteresirana za rad i eksperimentiranje s glumom, govorom, klauniranjem i improvizacijskim kazalištem, te je uvijek otvorena za dodavanje različitih razina i pristupa svom radu. Jovana je također certificirana maserka i duboko je zainteresirana za somatske prakse, jogu, qigong i meditaciju. Smatra umjetnost, posebno fokusiranje na ples i izvedbene umjetnosti, alatom za otkrivanje svijeta, rast i razvoj, ne samo kao umjetnica, već i kao osoba. Njezin cilj je biti svjesni dio društva i pronaći pravi jezik za komunikaciju s otvorenim i iskrenim srcem.

ATTACKOVA HIBRIDNA ZAJEDNICA

BOJE BOJA - BOJE SVIJETA

SUBOTA 20.04.2024. od 12.00

MJESNI ODBOR DUGAVE, Ul. Sv.Mateja 93

Polako ovogodišnji ciklus boja privodi se kraju, a kao zaključučak izvesti ćemo boje svijeta. Radionica će biti fokusirana na zemljopis, klimu, kulturu i način života katrakterističan za podneblje u kojem pojedini narodi žive. Kroz likovne i literarne metode (djeca će slikati i pisati) učiti će se o sličnosti i različitosti naroda, kontinenata i država. Djeca će imati zadatak osmisliti interkulturalnog čovjeka - novi lik u obliku lutke koja će se izraditi i dati mu karakteristike života u novoj izmišljenoj državi. Nove izmišljene države biti će predstavljene na kraju radionice.

Radionica će se održati u subotu 20. travnja 2024. godine u 12.00 u prostorima MO Dugave, Ul. Sv.Mateja 93. Radionica je namijenjena djeci uzrasta 7 -12 godina.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, no broj polaznika/ca je ograničen. Za sudjelovanje je zato potrebna prijava - ispunjavanje upitnika na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/3vBUzQR. Prijave primamo do 18. travnja 2024. u 14.00

TRIPSTIH

Iz kazališta sjena Ikako-Nikako, u listopadu 2013, godine, nastala je kazališna skupina Trpistih. Tripstih čine: Ives Buljan Gladović (Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene), Petra Bokić ( Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene).

Tripstih se bavi istraživanjem svjetla i sjene kroz: grafoskopske projekcije, kazalište sjena za djecu i odrasle, radionice. Kazalište Tripstih iza sebe ima niz projekata, neki od njih su likovno oblikovanje i scenografija za monooperu u režiji Marija Kovača Ljuski glas, radionice kazališta sjena za odgojitelje i dramske pedagoge, Laboratorij zabave, scenografija i likovno oblikovanje za antički festival Burnumske ide u Ivoševcima.