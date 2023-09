Atletski vatromet na Savi

Na kraju priče, kao šećer na kraju, dobili smo svjetski rekord na 2.000 sa zaprekama Beatrice Chepkoech, sjajne Kenijke koja je istrčala spomenutu dionicu za 5:47.42, pet sekundi bolje od dosadašnjeg rekorda Njemice Gese Krause.

„Imala sam jedan svjetski rekord, a sada imam dva (rekorderka je i na 3.000 metara zapreke), tako da sam sretna. Nije to mala stvar. Ali ovo je bila samo odskočna daska prema finalu Dijamantne lige u Eugeneu. Naravno, dolaskom na Svjetsko prvenstvo cilj mi je bio pobijediti, ali sam osvojila srebro. U početku sam se bojala da će se ozljeda vratiti od prošle godine kada sam imala stres frakturu, ali sam nakon medalje osjetila da sam spremna vratiti se jaka. Dolaskom u Zagreb bila sam spremna oboriti rekord. Ovdje mi se jako svidjelo, prvi put sam u Zagrebu i možda se vratim sljedeće godine", rekla je kenijska junakinja zagrebačke nedjeljne večeri.

Uz to, vidjeli smo u tri dana još tri rekorda mitinga, puno odličnih rezultata, 100 metara ispod 10 sekundi, kugla preko 22 metara, disk preko 67 metara i dalj preko osam metara, što sve spada u vrhunske dosege.

Nakon 24 godine miting ima novi rekord na 100 metara s preponama, istrčala ga je olimpijska pobjednica iz Tokija Jasmine Camacho - Quinn i sa 12.47 u povijest spremila Olgu Šišiginu, jednu od najdugovječnijih rekorderki Zagreba sa 12.60.

„Dobar je osjećaj imati rekord mitinga i tako završiti europsku turneju. Ovo mi je prvi put u Hrvatskoj, uvjeti su bili ok, ni prehladno ni prevruće. Osvajanje zlatne medalje na prošlim Olimpijskim igrama bila je velika stvar za mene i moju zemlju. Bila je ovo duga sezona, a završava kasnije nego prošle godine. Psihički i fizički sam gotova, tako da sam spremna za povratak kući" kaže sjajna Portorikanka.

I u memorijalnoj utrci na 110 metara s preponama pobijedio je aktualni olimpijski pobjednik, Jamajčanin Hansle Parchment, sa 13.13 i to je bila njegova prva pobjeda u Zagrebu, pa je ponio pehar.

„Volio bih trčati brže, ali mislim da je bilo OK, makar početak definitivno nije bio savršen. Bio sam ovdje 2021. i bio sam treći. Bila je to dobra godina kada je Devon Allen pobijedio. U Budimpešti sam se malo razočarao srebrom jer uvijek znam da mogu bolje. Ipak je to bila medalja i sretan sam zbog toga. Nadam se da ću se sljedeće godine vratiti ovdje i da ću trčati brže. Atmosfera je ovdje sjajna - ljudi koji razumiju atletiku i uživaju u njoj", je Parchment.

Stigao je novi rekord mitinga i na 3.000 metara, ujedno i najbolji rezultat sezone, a njegov autor je Dominik Lubalu iz Južnog Sudana koji je istrčao odličnih 7:33.95, a ispod dosadašnjeg rekorda bio je i drugoplasirani Norvežanin Henrik Ingebrigtsen sa 7:34.80. Inače dosadašnji rekord 7:35.06 držao je Kenijac Ndiku iz 2013. godine.

„Utrka mi je bila stvarno savršena i uživao sam u atmosferi i publici. Ova sezona nije mi bila baš dobra, jer sam imao ozljedu pa mi je ovo tek druga utrka. Staza je ovdje stvarno savršena, a također i vrijeme i znao sam da je sve moguće. Upravo sam završio sezonu i moram se malo odmoriti. Živim u Švicarskoj, pa sada idem kući", rekao je Lubalu.

Rekord mitinga i na 1.500 metara za atletičarke, istrčala ga je Španjolka Esther Guerrero sa 4:02.88 srušivši dosadašnjih 4:03.35 koji je od lani držala Australka Hall.

„Ovo mi je drugi put u Zagrebu, bio sam već prije dvije godine, a kao i tada, ovo mi je zadnje ovogodišnje natjecanje. Nisam ni znala koje je vrijeme rekorda mitinga, samo sam shvatila da sam ga oborila kada sam došla na cilj. Imala sam nekoliko dobrih utrka do sada, puno osobnih rekorda kroz sezonu. Ne razmišljam o tome što mogu sljedeće sezone jer sam prošle sezone imala veliku ozljedu, pa se uopće nisam natjecala. Ova sezona je donijela promjenu i dobra je priprema za Olimpijske igre", rekla je Španjolka.



Sandra Perković održala je obećanje i razveselila domaću publiku najbolji svojim hicem sezone - 67.71 metara, a tragom nje po svoj najbolji rezultat sezone išla je Marija Tolj druga domaća predstavnica 63.39. Sandri je to bila 11 pobjeda u Zagrebu.

„Uvijek je posebno, posebno kada te publika nosi da baciš više. Rekla sam da to mogu, nije bilo sve savršeno, krug je jako brz, pa noge nisu išle kako treba, ali sve u svemu ovo je sjajan uvod u finale Dijamantne lige u Eugeneu. Nastavit ću trenirati na ovom istom bacalištu, jer je identično kao u Eugeneu", rekla je Sandra Perković nakon svoje 11. pobjede na Hanžekovićevom memorijalu.

Odličan je bio sprint, 100 metara trčalo se ispod 10 sekundi. Pobjednik je Kenijac Ferdinand Omanyala sa 9.94 ispred Jamajčanina Sevillea i dvostrukog olimpijskog pobjednika Talijana Marcela Jacobsa.

„Zadovoljstvo je pobijediti i istrčati takvo vrijeme na kraju sezone. Rekao sam da želim trčati ispod 10 i to sam i učinio. Bio sam konstantan cijelu sezonu i gledam prema sljedećoj pobjedi. Počeo sam kao igrač ragbija i još uvijek to volim. Prebacio sam se na sprint kad sam imao 20 godina, dakle prilično kasno. Nisam znao da ću biti tako dobar u sprintu" - zaključio je Omanyala.

Na 800 metara pobjeda Britanca Daniela Rowdena sa 1:44.96, ali i odličan rezultat domaćeg aduta Marina Bloudeka koji je sa 1:46.28 ostvario svoj najbolji rezultat u ovoj disciplini.

„Ispunio sam svoje obećanje dato nakon SP i s tim sam najzadovoljniji", zaključio je Bloudek.

Bila je to još jedna večer za pamćenje na kraju blistavog 73. izdanja Boris Hanžeković memorijala.