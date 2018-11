Atlantska tuna ugrožena

Nedavno otkrivena ilegalna trgovina tunom na Sredozemlju u vrijednosti od čak 12 milijuna eura godišnje, kao i dramatičan pretjerani izlov tropske tune, dovodi populacije tuna ponovno u opasnost od kolapsa stoka. Uoči sastanka Međunarodne komisije za zaštitu atlantske tune (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas,ICCAT), koji počinje u ponedjeljak 12. studenoga u Dubrovniku, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF poziva EU i druge ribarske nacije da uvedu stroge kontrole i sankcije protiv korumpiranih tvrtki prije nego što se donese nova odluka o povećanju kvota ulova tune. Neoprezno postupanje prilikom donošenja odluka o kvotama, kao i bilo kakve promjene u postojećem planu, mogle bi ozbiljno ugroziti oporavak ove važne riblje vrste.

Očekuje se kako će ovogodišnja rasprava biti pod snažnim utjecajem trenutačne kaznene istrage o sumnji na "pranje" 12 milijuna eura neprijavljene sredozemne tune koja navodno uključuje španjolske tvrtke, francuske i talijanske luke te farme plavoperajne tune na Malti. Ako se zločin potvrdi i dokaže, istraživanje će pokazati da svake godine 2500 tona plavoperajne tune (što je gotovo 20 posto prošlogodišnje kvote za cijelu EU), uspijeva izbjeći kontrolu EU i država članica.

„Činjenica da se tisuće tona neprijavljenih plavoperajnih tuna moglo prokrijumčariti preko granica EU jednostavno je zastrašujuća. EU i sve ribolovne nacije moraju unaprijediti sustav nadzora i praćenja te stati na kraj kriminalcima i alatima kao što su crne liste plovila, povlačenje dozvola za ribolov i uzgoj te nametanje učinkovitih sankcija. Svako povećanje ribolovnih kvota ili promjena u planu oporavka mora se staviti na čekanje dok nemamo punu evidenciju o tunama koje su doista ulovljene u moru", ističe Danijel Kanski, voditelj morskog programa iz WWF Adrije.

Prošle je godine WWF kritizirao odluku kojom je ICCAT postavio najveću kvotu za ulov tune koja iznosi do 36.000 tona do 2020. godine. S obzirom na ljestvicu neprijavljenih ulova tijekom kaznene istrage, takav porast mogao bi ozbiljno potkopati napore poduzete u zadnjih deset godina kako bi se ova veoma ugrožena vrsta dovela do potpunog oporavka.

WWF je također ozbiljno zabrinut zbog visoke razine prekomjernog izlova tropskih tuna, čiji bi stok, prema znanstvenim istraživanjima, mogao doći u kolaps do 2033. godine. U posljednje dvije godine ulov velikooke tune iznosio je 20 posto više nego što je dogovoreno u planu oporavka ICCAT-a. Ulovne kvote žutoperajne tune također su redovito premašene. Tijekom 2016. godine ulovljeno ih je oko 150.000 tona, što je čak 36 posto iznad zakonske kvote.

WWF traži od ICCAT-a i zabranu sakaćenja morskih pasa radi peraja, što su već zabrannile brojne institucije, uključujući EU. Nakon što im se odrežu peraje, morski psi su odbačeni natrag u more, često i dalje živi, ali onemogućeni učinkovito plivati zbog čega potonu i uginu. Zbog svega toga, WWF poziva na jake mjere upravljanja Sredozemljem, kako bi se izbjegao slučajni ulov morskog psa kroz mjere koje uključuju ograničenja određenih ribolovnih alata i periodično zatvaranje ribolova.