ARTISTICO u SC-u - stvarno jedinstveni radovi

ARTISTICO je kulturno-umjetnička manifestacija koja na jednom mjestu okuplja i prezentira nekonvencionalnu umjetničku produkciju nudeći publici nesvakidašnje umjetničke sadržaje i jedinstvene radove domaćih i stranih autora kao protutežu nažalost neizbježnoj komercijalnoj ponudi.

Novi prostor predstavljanja autorskog rada i stvaranja

Ovoga će adventa, u tri dana trajanja festivala, od 21. do 23. prosinca, od 12 do 21 sat Artistico pretvoriti predvorje Kina SC u mjesto odlične atmosfere, kreativnosti, umjetničkog stvaralaštva i izražavanja.

Sa željom uključivanja publike u doživljaj umjetnosti i umjetničko izražavanje, Artisticov program donosi različite izložbe, interaktivne instalacije i predstavljanja različitih umjetničkih i dizajnerskih radova. Uz to, posjetitelji svakoga dana mogu sudjelovati u vođenim radionicama, isprobati različite likovne tehnike na radionici Stop and Paint ili izraziti svoju kreativnost kroz samostalnu izradu malih umjetničkih radova na radionici Create Your Own. Artisticov Junior Corner nezaobilazan je prostor gdje se najmlađi kreativci mogu zabaviti uz igre i različite zanimljive sadržaje.

Ove godine, po prvi puta Artisticov showroom „IZLOŽI SE!"okuplja učenike i studente umjetničkih smjerova obrazovanja kako bi mladim, još neafirmiranim autorima pružio jedinstvenu priliku predstavljanja publici.

Mjesto druženja i razmjene ideja

Svojim jedinstvenim konceptom i idejom da stvori mjesto za međusobno upoznavanje i druženje s autorima Artisticov „LIVING ROOM CAFEE" donosi opuštenu atmosferu u kojoj možete popiti kavu s umjetnicima i dizajnerima, doznati više o njihovom radu i doživjeti umjetnosti na potpuno drugačiji način.

Originalni umjetnički radovi i uporabni predmeti

Nezaobilazni dio festivala Artstico je ART MARKET, izložbeno-prodajni sajam koji omogućuje kupnju različitih umjetničkih radova i uporabnih predmeta direktno iz ruku njihovih autora, a 50-ak renomiranih odabranih izlagača osigurava mjesto najbolje blagdanske ponude darova. Čekaju vas dekorativni i uporabni predmeti, keramika, skulpture, grafike, nakit, odjeća, modni dodatci i još mnogo toga.

„Nakon svih sjajnih iskustava koja smo imali održavajući Artistico u Rovinju, već nam je dugo želja i zagrebačkoj publici pružiti mjesto okupljanja i neposrednog susreta s autorima. Ovoga ćemo adventa napokon zagrepčanima i brojnim turistima koji nas tada posjećuju omogućiti uživanje u ozračju kreativnosti i stvaralaštva." kažu organizatori Artistica iz Udruge REkreator.

„Puno pozitivne energije, ugodne blagdanske atmosfere, brojna događanja i radionice te neizostavni Art Market, osiguravaju svim posjetiteljima odličnu zabavu, druženje i najveći izbor jedinstvenih kreativnih radova i ideja." poručuju organizatori.

