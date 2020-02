Aretha Franklin, PJ Harvey, Leonard Cohen u programu glazbenih dokumentaraca

Glazba je uglavnom neizostavni dio svakog filmskog uratka, no postoje i oni u kojima je ona glavna preokupacija; program Glazbeni globus već godinama donosi uvid u djelovanje renomiranih glazbenih umjetnika iz neke nove perspektive. Ove godine na ZagrebDoxu, koji će se održati od 15. do 22. ožujka u CineStaru Zagreb - Branimir mingle mallu, publika će moći zaviriti u život i rad utjecajnih glazbenih imena poput Arethe Franklin, Leonarda Cohena, PJ Harvey, ali i mlade norveške pop senzacije, kantautorice i pjevačice Aurore kao i legendarnog američkog plesača i koreografa Merca Cunninghama.

Amazing Grace ekskluzivni je uvid u dosad neobjavljenu snimku koncerta Arethe Franklin iz 1972, s vrhunca njene karijere. Gotovo 40 godina ovaj materijal čekao je na objavu, a skladatelj i producent Alan Elliott uobličio ga je u dokumentarni film. Snimka je to iz misionarske baptističke crkve u Los Angelesu gdje je Franklin u dobi od 29 godina otpjevala album Amazing Grace; koncert je snimio ni više ni manje nego Sydney Pollack. Spomenuti je naslov u međuvremenu postao njen najprodavaniji album i najuspješniji gospel album svih vremena, no zbog problema sa sinkronizacijom zvuka Pollack snimku nikada nije objavio. Uslijedile su brojne pravne zavrzlame, Franklin je odbijala objavu, da bi nakon njezine smrti ovaj neposredni filmski zapis koji pruža izuzetno intenzivno glazbeno iskustvo ipak pronašao svoj put do publike.

U filmu A Dog Called Money redatelj Seamus Murphy bilježi proces nastanka devetog albuma britanske glazbenice PJ Harvey. Ideja za ovaj album, koji je objavljen 2016. pod naslovom The Hope Six Demolition Project, nastala je kada je Harvey odlučila pratiti Murphyja, svog prijatelja i suradnika, nagrađivanog fotoreportera i filmaša, na putovanja u ratom i siromaštvom pogođena područja Afganistana i Kosova, kao i u siromašne četvrti Washingtona. Ovaj nekonvencionalni dokumentarac mapira njihovo zajedničko putovanje i ukazuje na to da se glazbom mogu prenositi političke poruke i humanističke vrijednosti te poticati osjećaj zajedništva. Eliptičan i intiman, film daje zadivljujući portret jednog osebujnog kreativnog procesa i pruža uvid u stvaralaštvo karizmatične glazbene ikone.

Inspirativnoj, ali i tragičnoj ljubavnoj priči između kultnog glazbenika Leonarda Cohena i njegove muze, Norvežanke Marianne Ihlen, posvećen je film Marianne and Leonard: Words of Love renomiranog redatelja Nicka Broomfielda. Ovaj dokumentarac bilježi povijest njihova odnosa, od upoznavanja na idiličnom grčkom otoku Hydra 1960, gdje su oboje živjeli kao dio boemske umjetničke zajednice, pa do njihove smrti u srpnju, odnosno studenome 2016. Britanski redatelj Nick Broomfield, koji je upoznao Marianne na Hydri 1968, rekonstruira tragičnu ljubavnu priču između umjetnika i njegove muze kroz osobni arhivski materijal, intervjue i poetične voice-over snimke Cohena i Ihlen. Melankoličan, intiman i pomalo nestvaran, film govori o slavi i njezinoj tamnoj strani, o seksualnoj slobodi 1960-ih, kao i o besmrtnoj ljubavi.

Once Aurora norveški je dokumentarac, prvijenac dvojca Benjamina Langelanda i Stiana Servossa o pop senzaciji iz ruralnog noveškog gradića. Pjevačica i kantautorica Aurora Aksne otkrivena je sa 16 godina, i tada počinje njen intenzivan glazbeni put. Film obuhvaća period od dvije godine njezina života, tijekom kojih Aksne s debitantskim albumom odlazi na svjetsku turneju i radi na drugom albumu. Nakon odrađenih 200 koncerata, na polovici turneje, s 20 godina Aurora se pita je li takav život ono što stvarno želi, i ako nije, postoji li uopće druga opcija osim da nastavi? Intimistički sniman, fragmentarno i dinamično montiran, film zrcali Aurorin kaotičan život i unutarnja previranja.

Dokumentarac Cunningham redateljice Alle Kovgan prati umjetničku evoluciju legendarnog američkog plesača i koreografa Merca Cunninghama tijekom tri ključna desetljeća njegove karijere, od 1944. do 1972. To razdoblje Cunninghamova života ispunjeno je rizicima i otkrićima: od ranih godina u poslijeratnom New Yorku, pa do ustoličenja njegova statusa kao jednog od najvažnijih koreografskih vizionara u povijesti suvremenog plesa. Uz upotrebu 3D tehnologije ovo ostvarenje isprepliće fragmente Cunninghamova života i kreativne filozofije, stvarajući intuitivno filmsko putovanje kroz inovativan umjetnički rad jednog od ključnih umjetnika 20. stoljeća