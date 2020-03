Apple mora platiti usporavanje starijih iPhonea

Apple će platiti i do pola milijarde dolara u nagodbi postignutoj u suđenju na kojem je kompanija optužena da je namjerno usporavala starije modele iPhonea, a sve kako bi primorali korisnike da kupuju nove modele.

Prema pisanju CNN-a, nagodbom je dogovoreno da će Apple platiti po 25 dolara svakom korisniku čiji su uređaj usporavali. To bi tvrtku moglo koštati između 310 i 500 milijuna dolara.

Iz Applea su u prosincu 2017. godine priznali da su koristili nadogradnje softvera kako bi usporili rad starijih iPhonea, nakon što su se brojni korisnici žalili da im telefoni nakon nadogradnje softvera rade puno sporije. Mnogi su od njih tvrdili da je Apple to namjerno učinio kako bi ih natjerao da kupe nove modele, što su iz tvrtke negirali.

Vlasnici iPhonea u SAD-u sada mogu sudskim putem od Applea tražiti naknadu od 25 dolara, ako su bili vlasnici modela iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 i 7 Plus.