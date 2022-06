Animafest u MSU - izložba

Svi koji nisu stigli razgledati veliki postav o 50 godina Animafesta mogu to učiniti posjetom izložbi na 2. katu MSU-a od utorka do petka od 11.00 do 19.00 sati, a subotom i nedjeljom od 11.00 do 18.00 sati.

Izložba Animafest Zagreb 1972. - 2022. obuhvaća izbor iz nagrađenih animiranih filmova i predstavlja njihove autore, a tu su i festivalske špice, nagrade, publikacije, plakati, crteži, dokumentarna građa i fotografije. U kronološkom slijedu istaknuto mjesto na izložbi posvećeno je vizualnom identitetu festivala koji su oblikovali i sa svakim novim izdanjem razvijali animatori i grafički dizajneri. Prvi logotip izradio je Borivoj Dovniković Bordo, prvi plakat osmislio je Zlatko Bourek, a Zvonimir Lončarić festivalsku maskotu Mandleka - popularnog čovječuljka s polucilindrom.

Zasebna je izložba posvećena Nedeljku Dragiću „krotitelju linije", ovogodišnjem dobitniku nagrade za životno djelo kao jednom od najistaknutijih autora Zagrebačke škole crtanog filma. Izlažu se njegova ključna ostvarenja u području animacije, što su filmovi nastali u Zagreb filmu u okviru Studija za crtani film u koji dolazi početkom 1960-ih. Već tada prepoznat je kao iznimno talentiran crtač, od početka zaokupljen temama svakodnevice, otuđenja i ljudske osamljenosti. Uz najznačajnije filmove, izložene su knjige snimanja, crteži, celovi, nagrade i druga arhivska građa koja svjedoči da je on bio i izniman ilustrator, strip autor, karikaturist i grafički dizajner.

Grupna izložba Iza kulisa / Behind the Scenes četvrti put predstavlja radove autora čiji su filmovi ušli u natjecanje kratkometražnog i studentskog filma. Ideja izložbe je da prikaže raznorodnost i raznolikost tehnika te autorskih pristupa koji stoje iza selektiranih naslova tj. etape koje su prethodile završetku filma. Na poziv se ove godine odazvalo 45 autora iz studentskog natjecanja Animafesta 2022.

Izložba Animafest Zagreb 1972. - 2022. pruža uvid u povijest festivala koji kao kulturni i društveni fenomen i dalje ima važnu ulogu u stvaranju novih umjetničkih trendova. Umjetnička i arhivska građa vlasništvo je Zagreb filma, Hrvatskog državnog arhiva, Muzeja suvremene umjetnosti, arhiva organizacijskih nositelja Hulahop d.o.o., i privatnih zbirki Veljka Krulčića, Nedeljka Dragića, Stjepana Lončarića, Margit Antauer Bube.

Autorice izložbe Animafest Zagreb 1972. - 2022.: Vesna Meštrić (MSU Zagreb), Margit Antauer Buba (Animafest Zagreb), Paola Orlić (Animafest Zagreb)

Likovni postav Animafest Zagreb 1972. - 2022.: Vedran Kasap i Ozana Ursić (Studio Clinica)

Kustosica izložbi Behind the Scenes i Behind the Eyes the World Tima Viljakainena: Paola Orlić

Kustosica izložbe Nedeljko Dragić: krotitelj linije: Vesna Meštrić