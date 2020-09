Anđela Zanki izlaže u zagrebačkoj galeriji Karas

Dvadeset devetog rujna, suvremena hrvatska likovna umjetnica, akademska slikarica Anđela Zanki predstavlja se s novom samostalnom izložbom.

Anđela Zanki (1992., Zadar) diplomirala je slikarstvo na Nastavničkom odsjeku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2018. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade 2017. godine za projekt Bojom do zdravlja u Kliničkom bolničkom centru Rebro. Izlagala je na nekoliko samostalnih izložbi od kojih valja istaknuti: 2019. - Stanja Plave II, Galerija Zilik, Karlovac, 2018. Vibracije, Galerija Greta, Zagreb, 2017. Apsurdom protiv otuđenja (Nikolina Kuzmić, Martin Šatović, Anđela Zanki), Academia Moderna, Zagreb, 2015. - Mali formati (Marta Tuta, Anđela Zanki), Studio galerije Poola, Pula. Sudjelovala je na četrdesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu (2018. Zagrebška akademija - Best Forehand, Galerija Equrna Ljubljana, Slovenia). U svojem radu koristi se minimalnim izrazom. Surađuje na međunarodnim projektima (2019. - stručna suradnica na projektu The Leipzig connection, 2017. - 2018. asistentica Rezidencijalnog programa u Leipzigu, Njemačka, u okviru projekta De/konstrukcija slike, u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i Hafenkombinati; 2015. asistirala je u Centru za kulturu Trešnjevka, u organizaciji izložbe Zagreb Ex tempore/međunarodna izložba keramike) i likovnim kolonijama. U sklopu projekta Humanizacija javnih prostora putem likovnih intervencija autorica je javnog rada koji se nalazi u KBC-u Rebro. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu od 2017. godine. Živi i radi u Zagrebu

Zašto engleski u naslovu, THERE IS NOTHING INSIDE, izložbe?

- Razlog tome zapravo je vrlo jednostavan.

Za vrijeme lockdownapromišljajući o predstojećoj izložbi odlučila sam promijeniti njezin naziv. „THERE IS NOTHING INSIDE", činio se veoma prikladnim i pomalo grotesknim.

Sam naziv rada insinuira besmislenost novog normalnog.

Praznina u središtu pozornosti?

- Ovo Vaše pitanje me odmah asociralo na pojam negativnog prostora. Gledajući s te pozicije možemo reći kako uz pomoć negativnog prostora stvaramo asocijacije. Uzmimo za primjer dvije jednostavne, odvojene konstrukcije koje tako postavljene u prostoru u očima promatraća stvaraju zamišljeni geometrijski oblik. Taj isti, novonastali oblik sa sobom povlači pridodanu mu simboliku.U ovom slučaju te konstrukcije naglašavaju „razlomljeni" kvadrat.

U predgovoru, autorica teksta je to pomalo poetično naglasila: „ (...) „razlomljeni" kvadrat - simbol zemlje, temelja, doma, sigurnosti, četiriju strana svijeta i četiri temeljna elementa. Njegova razlomljenost upućuje na nesigurnost s kojom smo suočeni, na praznine izvan i unutar nas, s kojima se borimo, ali i priliku za izgradnju „novog svijeta" na boljim i zrelijim temeljima. (...)"

Iznimna simbolika krugova?

- Simbolika kruga je univerzalna. Krug nema početak ni kraj.

Sugestivnost i jednostavnost prikazanog odgovor su na nimalo jednostavnu situaciju u kojoj se svijet trenutno nalazi.Živimo u nečemu što smo do jučer smatrali apsurdnom situacijom, nemogućim scenarijem, a sada već pomalo umorni, iscrpljeni u bujici egzistencijalnih pitanja počinjemo težiti sigurnosti i grčevito se držati poznatog. Geometrijski oblici sa svojom jednostavnošću i simbolikom mogu stvoriti balans koji je čovjeku prijeko potreban i podsjeća ga na stvarno. Pomno postavljeni kružni objekti posjetiocu skreću pozornost k jednostavnosti u sjedinjenju jedinstva i beskraja

Istodobno,u predgovoru se osobito ističe značaj geometrije?

- Autorica u predgovoru ističe važnost i sveobuhvatnost geometrije citirajući Keplera.

Neovisno o mediju, geometrija se provlači kroz moje dosadašnje stvaralaštvo te pridonosi realizaciji ideje rada.

Teško je zaobići pojam geometrije kada pričamo o objektu koji je sastavljen od oblika i njihovih međusobnih odnosa unutar nekog prostora.

Udio geometrije u ovoj izložbi iščitava se putem obrisa geometrijskih likova koji stvaraju prostor unutar prostora.Svojom suptilnošću i čistoćom izraza naglašavaju mogućnost bezbrojnih nijansi geometrijskih oblika. U ovom kontekstu, geometrijski oblici senzibiliziraju osjetilo vida i otvaraju prostor univerzalnom.

Što je ključ za razumijevanje ove izložbe?

- Mišljenja sam da suština umjetničkog djela naglašava tajanstveno i ostavlja prostora zagonetnome.

Konstantna potreba propitkivanjanametnutog provlači se kroz moj rad. Tajna umjetničkog je u načinu izražavanja. Uz pomoć konstrukcija koje su postavljene u odnosu jedna naspram druge razvijam jednu apokrifnu realnost, oprostorenu u neutralnom ambijentu.

Pomalo pretenciozno bi bilo reći kako se polazna točka ovog rada očituje kroz pronalazak smisla u besmislu.U istom kontekstu polazim od razmatranja čovjekove subjektivne strane u kojoj se preslikavaju doživljaji objektivnoga svijeta koji su nerijetko međusobno suprotni.

Što je novo u atelijeru?

- Svakodnevno, koliko mi to trenutne obveze dozvoljavaju nastojim raditi, proširivati te spajati ideje. Zbog nedavnog potresa koji je pogodio Zagreb, prostor u kojem sam imala atelje je pretrpio oštećenja te je postao nesigurnim mjestom za boraviti. Svoj radni prostor preselila sam unutar prostora u kojem živim kako bih stvorila vlastitisafe space u kojem mogu stvarati i naravno, koliko mi to prostor omogućava, izrealizirati ideje.

Trenutno se bavim tehničkim djelom rada koji će biti izložen na 35. SALONU MLADIH „Millennial" u listopadu ove godine.

Planovi....?

- Pomalo mi je smiješno pričati o toj temi. Ove godine planirala sam otići na dvije umjetničke rezidencije,u Leipzig i Pariz. Zbog izvanredne situacije ti planovi su se promijenili. Planovi i dalje postoje u tom smislu ali su se prioriteti izmijenili, prilagodila sam ih trenutnom.