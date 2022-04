Analni seks: vaša nova omiljena aktivnost

Bez obzira na to koliko o njemu znate, činjenica je da se 18. travnja obilježava Svjetski dan analnog seksa i jednostavno ne postoji bolji način proslave od potpunog uživanja. Iako su neki mitovi o analnom seksu vrlo rašireni, mnogi ga smatraju uobičajenim dijelom seksa - i nisu u krivu. Svi uživaju u njemu - barem oni koji znaju kako. A za one koji to još uvijek ne znaju, LELO je pripremio vodič o vašoj novoj omiljenoj ovisnosti.

Analni seks je više od njegovih dijelova; kombinira mnogo više konceptualnih stvari koje seks čine najugodnijim - intimnost, nestašnost, stimulacija živaca, psihološka stimulacija i igra moći za neke. Ukratko, ima sve što vam treba za avanturistički užitak. No to iskustvo dolazi i s nekoliko pravila kojih se treba pridržavati kako biste mogli u potpunosti uživati.

Informirajte se

Baš kao i za svaki drugi interes, čitanje o temi vas može bolje pripremiti. Postoje razni članci za početnike u analnom seksu koji pružaju točne informacije o ''svetoj penetraciji''. Prvi put je najteže, ali praksa čini majstora.

Pripremite se

Pod ovim, mislimo - čistoća prije svega. Ova rutina minimalizira šanse nereda tijekom analnog seksa. Savjetujemo da pričekate par sati prije akcije - možda se čini kao duga priprema za seks, ali ona je ključna za analno iskustvo. U potpunosti je normalno brinuti se o mogućoj ''nezgodi'' tijekom analnog seksa, no stručnjaci tvrde da će uz odlazak na toalet u zadnjih 3 do 5 sati, sve biti čisto i u redu.

Zaštitite se

Neovisno o vrsti seksa, kondom je obavezan, a osobito tijekom analnog seksa. Anus nije sterilan; tisuće bakterija mogu ozbiljno naškoditi vašem zdravlju. Osim zaštite od spolno prenosivih bolesti, analni seks također povećava šanse da izazove male pukotine što znači povećanje rizika od infekcije.

Koristite lubrikant

Za razliku od vagine, anus nema prirodnu lubrikaciju, tako da je bitno uključiti lubrikant u igru. Kako biste izbjegli ozljede, potrebna je ta mala pomoć za gladak put do zadovoljstva. Možete birati lubrikant na bazi vode ili silikona, s obzirom na to da oba imaju dobre i loše strane za analni seks. Lubrikant na bazi silikona će trajati duže ako se brzo ne upije u kožu. No, za razliku od lubrikanta na bazi vode, nije siguran za korištenje uz silikonske seks igračke.

Uključite seks igračke

Razni butt plugs i vibratori na daljinsko upravljanje savršeni su za istraživanje analnog seksa. Mnogi uživaju u samoj analnoj stimulaciji, no ona nije zamjena za penetrativni seks već dodatak. Ono što vas dodatno može privlačiti jedno drugome je činjenica da trebate ''trenirati'' za analni seks: pripremanje tijela za partnera može nekima biti iznimno seksi.

Iskreno razgovarajte

Otvorena komunikacija ključna je za dobar seks, a analni seks nije iznimka. Razgovarajte s partnerom, recite mu ako vam se nešto ne sviđa, želite promijeniti, ako ste spremni ubrzati; što god da je, samo pričajte o tome. Nema mjesta za neugodnosti ili sram, važno je isključivo povjerenje i iskrenost.