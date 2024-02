Aminess počeo sa zapošljavanjem za novu turističku sezonu

Aminess Hotels & Resorts, jedna od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj, pokreće potragu za sezonskim radnicima za svoje hotele i ugostiteljske objekte za 2024. godinu. Za rad u hotelima, vilama i kampovima visoke kategorije na najatraktivnijim turističkim lokacijama u Istri, na Kvarneru, otoku Krku te u južnoj Dalmaciji Aminess traži više od 1.200 radnika. Razlog potrage za radnicima jest otvaranje većine objekata i prije Uskrsa te svakako i novog 5* camping resorta na otoku Pagu, sve sukladno dobrim najavama za sezonu i podacima bookinga u objektima.

Iz Aminessa najavljuju da za edukaciju i razvoj zaposlenika kroz iduću godinu planiraju uložiti više od 200 tisuća eura. Naime, Aminess hoteli, kampovi i vile mogu dnevno ugostiti više od 15 tisuća gostiju te su educirani zaposlenici ključna karika u spremnosti tvrtke za nadolazeću turističku sezonu i pružanje nezaboravnog iskustva boravka u destinaciji za goste. Također, Aminess uz vrhunske programe edukacija svojim zaposlenicima osigurava i smještaj po potrebi te topli obrok.

Uz nematerijalne benefite, osigurani su i oni materijalni u obliku stimulativnih primanja, poput sezonske nagrade od lipnja do rujna u iznosu do 1.120 eura, jubilarne nagrade zaposlenicima, regresa, božićnice u iznosu do 600 eura, poklon bona za kupovinu u iznosu do 140 eura, dara djeci u iznosu 140 eura i dara za rođenje djeteta. Materijalni uvjeti rada povećavaju se svake godine, zbog čega se već sad više od polovine sezonskih zaposlenika vraća raditi u Aminessove objekte.

Aminess također dodjeljuje priznanja za najbolje zaposlenike odjela, mjeseca te najboljeg zaposlenika godine. Ova novigradska turistička kompanija tijekom prošle godine nagradila je čak 288 svojih zaposlenika s ukupno 35.661 eura.

„Kako bi se istaknuli u potrazi za sezonskim radnicima kontinuirano osluškujemo njihove želje i potrebe te svake godine nadograđujemo benefite koje nudimo. Želimo privući velik broj novih radnika, koji su spremni učiti i razvijati se u suradnji s profesionalcima iz turističkog sektora. Svima njima u osiguravamo prijateljsku atmosferu i rad u jednoj od najbrže rastućih turističkih kompanija u Hrvatskoj", zaključuje Mladen Radovanović, voditelj zapošljavanja u Aminess Hotels & Resorts.

Posebno se ističu prilike za mlade Aminess kuhare, koji svoje znanje mogu graditi na Aminess Gourmet Labu, internom projektu edukacije za mlade kuhare, konobare, barmene i sve ostale članove gourmet tima. Ovaj jedinstveni program odvija se u Novigradu, pod stručnim vodstvom ambasadora projekta, renomiranog hrvatskog chefa Davida Skoke. Mladi kuhari tamo mogu učiti i raditi zajedno s velikim imenima iz svijeta gastronomije, poput Melkiora Bašića, Matije Bogdana, Hrvoja Zirojevića i mnogih drugih.

Pregled svih otvorenih natječaja za posao u Aminess Hotels & Resorts, kao i sve benefite koje kompanija nudi, provjerite na internetskoj stranici posao.aminess.com.