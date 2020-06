Američki policajci kao na Divljem zapadu

„Očigledno je da Sjedinjene Države imaju problem s policijom", piše Süddeutsche Zeitung. „Na patrolnim kolima američkih policajaca doduše stoji moto 'to protect and to serve'. Ali jako mnogo policijskih službenika u SAD-u sebe ne vide kao prijatelje i pomagače građana, koje trebaju štititi i kojima trebaju služiti."

Policajci „češće sebe vide, kao u doba Divljeg zapada, kao 'the law', kao zakon. Neki sebe vide i kao vojnike koji vode 'rat' protiv kriminala ili droge, ali zapravo ratuju protiv vlastitog stanovništva", piše ugledni list iz Münchena.

Povod povećanju napetosti: u petak je bijeli policajac usmrtio tamnoputog Raysharda Brooksa (27) s dva hica pred restoranom brze hrane u Atlanti. Prema izvještajima, Brooks je zaspao u kolima u redu za hranu, pa je pozvana policija koja je utvrdila da je čovjek previše popio. Nakon dvadeset minuta mirne rasprave, nastao je metež kada je Brooks oteo elektrošoker policajcu i počeo bježati. Tada je policajac pucao.

Nadležni državni odvjetnik razmatra podizanje optužnice zbog ubojstva. Policajac koji je ubio Brooksa je dobio otkaz, dok je njegov partner suspendiran. Šefica policije u Atlanti je podnijela ostavku.

Demonstranti u Atlanti su zapalili restoran pred kojim je Brooks ubijen i blokirali obližnju autocestu. Policija je upotrijebila suzavac.

Slučaj iz Atlante dolazi u jeku višetjednih prosvjeda zbog brutalnog policijskog ubojstva tamnoputog Georgea Floyda u Minneapolisu. Žestoki prosvjedi održavaju se širom SAD-a, kao i u mnogim svjetskim metropolama.

„Predsjednik Donald Trump ustraje na 'law and order' i ne želi ni čuti za korekcije svog kursa", piše list Rheinpfalz (Ludwigshafen). „Ali lokalni dužnosnici ne sjede skrštenih ruku. Gradonačelnik Los Angelesa želi izdvojiti 150 milijuna dolara iz policijskog budžeta od dvije milijarde kako bi se pomoglo mladim nezaposlenima u izučavanju zanata."

„Lokalnoj politici je na mnogim mjestima odavno jasno da se moraju rješavati socijalni uzroci, umjesto da se policija sve više naoružava. To je obuhvatni, često proturječni zaokret, koji će se nastaviti - s Donaldom Trumpom ili bez njega", piše list.

Rhein-Zeitung (Koblenz) piše da Trump vodi očajničku bitku za drugi mandat jer „više se ne može pronaći dovoljno onih koji s njim žele u presudnu bitku. To ne znači da će se Trump predati bez borbe. To čini njega i njegove pristaše opasnima. Ali on sve više djeluje kao netko koga je pregazilo vrijeme."

Lijevo orijentirani list Neues Deutschland piše da se, osim prosvjednog pokreta Black Lives Matter, mobilira i desnica. „Opća nesigurnost je velika s obzirom na rastuću nezaposlenost: od početka korona-krize u ožujku je za 2,5 milijuna povećan broj ljudi koji posjeduju vatreno oružje. Nastao je eksplozivni koktel. Trump nije u stanju, a nema ni volje da iz temelja promijeni svoju politiku."