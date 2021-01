Amazon širi antivakserske ideje?

Amazonovi algoritmi za pretragu promiču knjige koje šire lažne tvrdnje o cjepivima pred onima koje pobijaju zdravstvene dezinformacije, utvrdili su istražitelji, a kada ih kupci istražuju algoritmi ih upućuju na daljnje dezinformacije.

Amazon je "trgovina s različitim zdravstvenim dezinformacijama", upozoravaju autori istraživanja, Prerna Juneja, doktorand na Fakultetu informacijskih znanosti, te profesor društvenog računarstva Tanu Mitra, u članku koji će biti predstavljen na znanstvenoj konferenciji u svibnju.

Prvih osam rezultata pretrage u četvrtak za izraz „cjepivo" u Amazonovoj internetskoj knjižari bile su antivakserske knjige, uključujući knjigu "Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe and Effective is Lying" britanskog teoretičara zavjere Vernona Colemana te knjige "The Vaccine-Friendly Plan" liječnika iz Oregona Paula Thomasa.

Thomasu je prošle godine oduzeta licenca zbog obmanjivanja roditelja u vezi sigurnosti cjepiva i nedostatnog cijepljenja pacijenata zbog čega je jedno dijete dobilo tetanus i provelo u bolnici 57 dana.

U kontekstu masovnog cijepljenja protiv covida-19, "borba protiv antivakserskih dezinformacija nikada nije bila važnija", rekao je Juneja u intervjuu u četvrtak.

Amazon "kupcima omogućuje pristup raznim stajalištima. Predani smo osiguranju pozitivnog iskustva za kupce i imamo politike koje definiraju koji se proizvodi mogu prodavati u našim trgovinama", komentirao je glasnogovornik kompanije.

"Naši alati za kupnju i pretragu nisu dizajnirani da generiraju rezultate usmjerene na neko specifično stajalište i uvijek slušamo povratne informacije od kupaca".

Amazon je nedavno postavio baner s poveznicom na stranicu savezne vlade s činjenicama o cjepivima protiv covida-19 iznad rezultata pretrage za ključnu riječ "cjepivo".