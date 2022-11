Aktivan tjedan u Attacku

Radionica fanzina, srijeda 23.11., od 16 h, prijave slobodne

Radionica fanzina u Infoshopu - sve je moguce!

srijeda 23.11. od 16.00 sati

Infoshop Pippilotta

Forma, sadržaj i stil su slobodni tako da možete pridonjeti sa literarnim i likovnim vragolijama po vašoj želji. Zagrijmo se za iduću Večer urbane poezije koja će se održati 1.12. u 20.00 sati.

Papiri i pribor će vam biti dostupni na dan radionice.

Nema prijava slobodno dođite!

Potrudimo se da prvi broj bude super!

Vidimo se!

Pržilica: EXWHITE, The Celetoids, How Yes No, srijedu 23.11. 20:30 - 01:00, ulaz 40 kn

AKC Attack predstavlja:

Pržilica: EXWHITE, The Celetoids, How Yes No

23.11. 2022. // 20:30 // 40 kn / 5,31 €

Pržilicu nastavljamo i u studenom, a nama je iznimno drago da smo od početka klupske sezone svaki mjesec uspjeli ugostiti relevantna i zanimljiva DIY imena.

Na rijetko konsolidiranom lineupu za vas prže:

EXWHITE (Punk/Garage, Halle)

Nije tajna da Halle skriva neke od najzanimljivijih srednjoeuropskih bendova, isto kao što nije tajna da tamošnji bendovi neumorno bilježe broj prijeđenih kilometara i dodaju gradove na popis mjesta u kojima su svirali. EXWHITE jedan je od tih bendova okupljenih oko lokalne Turbo Discos etikete, a prže taj garažni punk u stilu Jay Retarda i The Spitsa s dozom melankolične melodičnosti ovisno o kojem izdanju je riječ. Ne treba puno da se uoči sličnost lokalne scene s onom iz Hallea, stoga i ne čudi da EXWHITE u Zagreb dolaze u paketu sa Celetoidsima u sklopu njihove istočnoeuropske turneje.

THE CELETOIDS (Punk, Zagreb)

Ako se ne varamo priča Celetoidsa počinje nekad 2015., a u njihovu kvalitetu uvjerili smo se na jednom od njihovih prvih gigova održanom u Sretnoj Kući. Naime, usred nastupa benda i naočigled svih prisutnih, Tomi Demencija odradio je performans inspiriran GG Allinom što nije pokolebalo bend, a još manje publiku koja je u onako malom prostoru ostala do samog kraja, pazeći naravno da ne ugazi u Tomijevu minu. Ovo pričamo zato da ne ponavljamo kako su članovi benda svirali i sviraju po bendovima poput Koridora, Mižerije, Modern Delusiona i dr. te kako su aktivni u dovođenju relevantnih punk gostovanja u zagrebačke ćumeze. To ionako već svi znate, a znate i da se Celetoidsi ne ukazuju često, zato nemojte propustiti vjerojatno posljednji ovogodišnji nastup benda u Zagrebu!

HOW YES NO (Post-Punk/Garage, Zagreb)

Iako riječ o relativno novom bendu, How Yes No nisu nepoznanica svima onima iole upoznatim sa zbivanjima na regionalnoj punk sceni. Razlog tome ne treba tražiti u činjenici da bend čini jedna od najaktivnijih lokalnih ekipa, bilo da je riječ o broju izdanja ili o broju odrađenih gigova, kako u Zagrebu tako i šire. Neovisno o tome sviraju li s bivšim No No Instigatorom, Parneparom ili Žblj Mozaikom, kad gledate ovaj trio pitate se koja je tajna njihove kemije, a upravo je ona tajna njihovog uspjeha! Tako su početkom ove godine izbacili Small Talk EP, dok su u rujnu ove godine odradili svoju prvu europsku turneju. Prvu s How Yes No, budući da su s gore navedenim bendovima svirali uzduž i poprijeko Europe.

!!! VAŽNO !!!

Kao i na svim Pržilicama, svima mlađima od 18 dajemo 50% popusta prilikom kupnje karte.

Vizual izradila: Ena Jurov.

6. Festival grafoskopa, 25.11. - 27.11. ulaz slobodan

Dobrodošli na 6. Festival Grafoskopa. Ovogodišnji festival vratio se od kud je i krenuo u AKC Mediku.

Ono što vas ove godine očekuje je tematska izložba koja je okupila, nikad veći broj zanimljivih umjetnica i umjetnika, koji su svoje umjetničke izraze pretočili u analogno, igrajući se svjetlom i sjenom.

Priredili smo tri zanimljive, tematske radionice za djecu i odrasle, premijeru filma i još poneko iznenađenje.

Pozivamo vas, sve ljubitelje analognog i kreativnog, svjetlećeg, blještečeg, sjenovitog, skrovitog, propitujućeg da posjetite ovaj jedinstven festival.

Program 6. Festivala grafoskopa

Petak 25. 11. 2022.

19:00 Performans: Dora Fodor @ Galerija Siva

19:00 Otvorenje izložbe: Kruna Tarle, Marijana Županić Benić, Lucija Lekšić, Dora Fodor, Luna Mayer, Kapil Maharia, učenice/i 3. i 4. razreda Škole primijenjene umjetnosti i

dizajna @ Galerija Siva / Infoshop Pippilotta / prostori Medike

19:00 - 21:00 Slušaona: DJ Strašna - Zaumni set @ Infoshop Pippilotta

Subota 26. 11. 2022.

11:30 - 12:30 Kazalište sjena za djecu*: Radionica za djecu od 6 do 10 godina; voditelji: Kazalište sjena Tripstih @ Infoshop Pippilotta

13:00 - 16:00 Radionica kazališta sjena*: Radionica za odrasle; voditelj: Nikola Radoš @ Filmski studio Medika

18:00 - 21:00 Izložba: Kruna Tarle, Marijana Županić Benić, Lucija Lekšić, Dora Fodor, Luna Mayer, Kapil Maharia, učenice/i 3. i 4. razreda Škole primijenjene umjetnosti i dizajna @ Galerija Siva / prostori Medike / Infoshop Pippilotta

20:30 Premijera filma Figman (srednjometražni bezbudžetni eksperimentalni film, r: S. G. Osejavin) @ Infoshop Pippilotta

Nedjelja 27. 11. 2022.

11:30 - 12:30 Predstava: Zaboravljene princeze - dob: 0 -101, Le Studio (RS) @ Filmski studio Medika

13:00 - 14:00 Od portreta do priče u kazalištu sjena*: Radionica za mlade i odrasle; voditeljica: Marijana Županić Benić @ Infoshop Pippilotta

14:00 - 16:00 Radionica kazališta sjena*: Radionica za odrasle; voditelj: Nikola Radoš @ Filmski studio Medika

16:00- 20:00 Izložba radova nastalih na radionici Od portreta do priče u kazalištu sjena @ Infoshop Pippilotta

12:00- 20:00 Izložba: Kruna Tarle, Marijana Županić Benić, Lucija Lekšić, Dora Fodor, Luna Mayer, Kapil Maharia, učenice/i 3. i 4. razreda Škole primijenjene umjetnosti i dizajna @ Galerija Siva / Infoshop Pippilotta / prostori Medike

Festival grafoskopa je participativan multimedijski festival za djecu, mlade i širu publiku - sve ljubitelje likovnosti i performansa, a osnovan je 2017. godine, kao nastavak uspješnog su-djelovanja i suradnje udruge AKC i niza umjetnika/ca okupljenih oko Kazališta sjena Tripstih!

Festivalu grafoskopa cilj je nastaviti tradiciju kreativnog korištenja grafoskopa u likovne svrhe, a živim programom umjetničkih performansa, instalacija i edukacija povezati koncepte svjetla sa recentnim umjetničkim stvaralaštvom.

Festival je financijski podržan od Grada Zagreba - Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Heiße Scheiße w/ Babilonska & Raketa (SI), petak 25.11., 22:00- 05:00, ulaz 50 kn

|Petak |25.11.|

Nakon sto godina, Heiße se vraća u Attack napraviti sexy feštu koja će trajati do jutra.

Ovoj fešti pridružuju se Zagrebu dobro poznata Babilonska te ljubljanska Rak3ta.

BABILONSKA

Babilonska voli glazbu. Ima neki generalni smjer u kojem se trenutno kreće, ali u biti voli svu glazbu.

Koliko voli glazbu pokazuje činjenica da je već 8 godina u klupskom điru, pokrenula je ZEZ Festival koji platformira eksperimentalnu glazbu i sound art. Puštala je na Boiler Roomu. Kad ste u klubu u kojem ona pušta od basa dišete sami, od brzine hiperventilirate, a ritmička selekcija vam ne da predaha ni sekunde. Prepustite se legendi bassa.

Raketa

Rak3ta u svoje setove unosi sve podžanrove UK Bass glazbe, kao što su grime, jungle, UK garage, a ponekad se na njezinoj listi pjesama nađu i američki "ghetto" electro i footwork ritmovi koji će dominirati u njenom Heisse setu. Nastupala je po čitavoj Sloveniji (K4DNB, Basolovka, Sistaz vith Attitude, Dance of the Undead, Mladost v Smokvici), ali i van Slovenije.

Njezinu redovnu liniju visokooktanskih setova i autorsku glazbenu emisiju Vibe check možete čuti i na Radiju Študent (Ljubljana).

Pripremite se za polijetanje!

Heiße i dalje going strong mit Babiç, MKB, Meka Drina.

FEŠTA BALKANIKA / dj SERO u Attacku! subota 26.11, od 22:00 - 05 :00, ulaz 30 kn

Sigurnim korakom kročimo iz jeseni prema zimi, pa valja podmazati tijelo dugotrajnim plesanjem i ulijevanjem kojekakvog alkohola unutri. Ponajviše rakije. Što sa šanka, što iz vlastite radinosti! Dj Sero nije napustio CD playere i njegov dj set, iako mu svi prigovaraju da je old-school. Ostalo znate: Ethno, kažu. Cigani. Sevdah. Rhembetiko. Trube. Violine. Cimbal. Prošireni Balkan: od Vardara do Triglava s uključenom Rumunjskom, Bugarskom, Grčkom, Mađarskom, pa svud uokolo kud nas inspiracija navede. Možda uspijemo pomiriti Ukrajince i Ruse, kad smo već uspjeli nas nenormalne! Dozvoljeno je sve, ubiti se od plesanja dok pazimo na druge, izbiti se od alkohola dok (još) imamo jetru, ljubiti se, igrati sa svjetlima, valjati po podu, potplatiti Seru omiljenim cd-om, ostaviti bakšiš na šanku i potapšati Sanjicu. A možete i zagrliti dj-a. Dok ne popadamo s nogu!

Upad: 30-tak kuna