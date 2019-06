ADATA Technology predstavlja svoj USB flash pogon UV350

ADATA UV350 krasi diskretan i elegantan izgled bez poklopca. Rupica na vrhu olakšava njegovo pričvršćivanje na privjeske za ključeve ili vrpcu radi izvrsne prenosivosti. Pogon dolazi sa 64 GB prostora za pohranu i USB-om 3.1 za laku pohranu fotografija, glazbe, videozapisa i svega ostalog.

Elegantnog stila, krajnje prenosiv

Sjajna završna obrada uređaja UV350 elegantna je i s puno stila te uz rupicu za ovjes u obliku repa predstavlja profinjen i decentan dizajn koji je savršen za poslovne ljude. Rupica omogućuje korisnicima da lako pričvrste uređaj za privjesak ili vrpcu za stavljanje oko vrata, pa je osigurana krajnja prenosivost, a uz dizajn bez poklopca više nećete biti u prilici da poklopac izgubite.

Brz prijenos, puno prostora

Zahvaljujući standardu USB 3.1, uređaj UV350 nudi brzine prijenosa do 5 Gb/s, mogućnost plug and play te je kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. Korisnici ne moraju brinuti hoće li imati dovoljno prostora za pohranu prilikom snimanja 4K videozapisa i fotografija visoke razlučivosti jer će raspolagati s 16 GB, 32 GB ili 64 GB kapaciteta. UV350 funkcionira sa svim vrstama uređaja, uključujući PC-je, tablete, stereo uređaje, televizore, audio sustave u automobilima, igraće konzole i slično. Mogućnost plug and play znači da korisnici mogu brzo i lako prebacivati datoteke. Kao kod svih USB flash pogona proizvođača ADATA, i UV350 dolazi s petogodišnjim jamstvom.