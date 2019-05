ADATA predstavlja pregršt novih proizvoda na Computexu

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND Flash proizvoda i dodataka za mobilne uređaje, sa zadovoljstvom najavljuje da će na sajmu Computex Taipei 2019 (od 28. svibnja do 1. lipnja 2019.) u Izložbenom centru Nangang na štandu L0810 predstaviti svoje najnovije XPG gejmerske, potrošačke i industrijske proizvode. Pod geslom „Game to the Xtreme" (Igranje do daske) ADATA-ini XPG gejmerski proizvodi imat će središnju ulogu na ovogodišnjem štandu.

Igranje do daske u Zoni XPG iskustva

Ove je godine ADATA osmislila poseban dio štanda posvećen igranju pod nazivom Zona XPG iskustva (XPG Experience Zone) na kojem će pokazati najnoviju liniju XPG (Xtreme Performance Gear) proizvoda za igrače. Zonu XPG iskustva činit će impresivna struktura poznata kao XPG kugla za čiju je konstrukciju utrošeno 3000 sati, a sastoji se od tri stotine pojedinačnih dijelova. Među izloženim XPG proizvodima bit će između ostalog nove slušalice za igrače, tipkovnica, podloga za miš i cijeli niz kućišta.

Slušalice XPG Precog

XPG Precog prve su igraće naglavne slušalice na svijetu s dvije zvučničke jedinice. Namijenjene su tome da igračima pruže vrhunsko iskustvo zvuka uz izvanredni raspon frekvencijskog odziva za uvjerljiv i višeslojni zvuk. Ove slušalice nude tri zvučna načina rada (FPS, Virtual 7.1 Surround Sound i Music) radi optimiziranog zvuka u različitim primjenama i tehnologiju uklanjanja buke iz okoliša ENC (Environment Noise Cancellation) koja će pomoći igračima u jasnoj komunikaciji s članovima tima usprkos ambijentalnom šumu.

Tipkovnica XPG Summoner

Nudeći izbor između tri vrste prekidača Cherry MX (srebrni, crveni i plavi), tipkovnica XPG Summoner pružit će igračima svestranost i dodirnu povratnu spregu potrebnu za vrhunsko igranje. Za dodatnu udobnost tijekom dugih igračkih seansi tipkovnica ima i ergonomski naslon za zapešće.

Podloge za miševe XPG Battleground

Načinjene od glatke tkanine CORDURA® otporne na ogrebotine i zalijevanja tekućinama, posebno prostrane podloge za miševe XPG Battleground XL i Battleground Prime najbolje su platforme za vrhunsko igranje.

Kućište, sustav hlađenja i napajanje

Uz igračku periferiju XPG će izložiti i svoje najnovije komponente namijenjene korisnicima koji sami sastavljaju računalne „pile". Među takvima su kućišta XPG BattleCruiser i Invader s ARGB kontrolerima i magnetskim prednjim pločama koje se brzo skidaju radi lake montaže bez alata i održavanja. Na sajmu će biti predstavljeni i sustav za tekuće hlađenje XPG Levante s radijatorom širine 240 mm i dva ugrađena ARGB ventilatora te napajanje XPG Core Reactor koji je usklađeno sa specifikacijom Intel2020 i nudi visoku učinkovitost konverzije do 92 %.

Ekskluzivni pregled nove igre Redout

Osim najnovijih XPG proizvoda, XPG je osigurao svjetsku ekskluzivu i predstavit će posebnu verziju videoigre Redout izdavača 34BigThings popraćenu XPG kuglom. Igriva verzija ove futurističke utrke moći će se isprobati u Zoni XPG iskustva.

Krajnje brza, trajna i svestrana industrijska rješenja

ADATA će predstaviti svoju najnoviju ponudu industrijskih SLC, MLC i 3D NAND SSD-ova kao i memorijske kartice i memorijski modul DDR4 2666 koji može izdržati velike temperaturne raspone i spriječiti sulfuraciju. Ti su proizvodi namijenjeni upotrebi u sferama big data, prepoznavanja lica, nazora i automatizirane proizvodnje, pa ADATA može ponuditi cjelovito rješenje uparivanjem rješenja za zaštitu podataka s prilagođenim softverom. ADATA će predstaviti i svoju vlasničku tehnologiju A+SLC koja koristi prilagođeni NAND flash firmware s A+ algoritmom za sortiranje kako bi dostigao SLC performanse, nudeći učinkovitost i uštedu u troškovima.

Uz ponudu SLC, MLC i 3D NAND SSD-ova velikog kapaciteta, ADATA će predstaviti nove jako brze PCIe proizvode za pohranu, uključujući M.2 2280 SSD IM2P33E8 i sljedeću generaciju memorijske kartice ICFP301 CFexpress Type B. Novi IM2P33E8 nudi brzine čitanja/pisanja do 3,4/2,2 GB u sekundi, omogućujući tako učinkovitu obradu velikih količina podataka. S druge strane, memorijska kartica ICFP301 namijenjena je obradi 8K i 4K slika velike razlučivosti. Usklađena je sa specifikacijama CFA i NVMe te je krase brzine prijenosa do 1700/1200 MB, što je do četiri puta brže od standardnih SD i CFast kartica.

Sljedeća generacija pohrane - munjevita brzina, velik kapacitet

Na sajmu će se moći vidjeti i vanjski SSD-ovi SE800, SE760 i SC680. SE800 je svojim kompaktnim dimenzijama i laganim gabaritima namijenjen krajnjoj mobilnosti. On čak i lijepo izgleda sa svojom precizno brušenom vanjskom površinom. No, najvažnije su njegove performanse i sposobnosti, a među njima su IP68 otpornost na vlagu i prašinu te brzine pisanja/čitanja do 1000 MB/s. Sva tri SSD-a podržavaju sučelje USB-C za velike brzine prijenosa i visoku kompatibilnost s raznim uređajima, do stolnih PC-ja do igraćih konzola.

Kad se radi o tvrdim diskovima, ADATA će predstaviti svoj novi HD770G - jedinstveni vanjski tvrdi disk koji je dizajnom namijenjen igračima. Dizajn mu je avangardan i modernistički s atraktivnim živahnim RGB osvjetljenjem kojim se izdvaja iz mase sličnih uređaja. Krasi ga i robusna troslojna konstrukcija kojom ovaj tvrdi disk zadovoljava standard IP68, što znači da je otporan na vlagu, prašinu i udarce.

I na kraju, posjetitelji će moći vidjeti ADATA-inu najnoviju memorijsku karticu velike izdržljivosti microSDXC/SDHC UHS-I U3 Class 10 savršenu za kamere u kabinama automobila, kućne nadzorne sustave i druge primjene koje iziskuju stalno snimanje. Ta memorijska kartica usklađena je s najnovijim standardom Application Performance Class 2 (A2), ali i podržava do 80 000 sati snimanja, otporna je na vlagu i udarce kao i rendgensko zračenje, statički elektricitet i ekstremne temperature.