A što vas pali u seksu?

Pervezije u seksu imaju i drugo, puno nježnije i neutralnije ime - parafilija. No, zapravo se i jedno i drugo odnosi na neuobičajene seksualne maštarije, koje su u jednom zanimljivom istraživanju ispale - vrlo česte i, štoviše, uobičajene.

Psihijatar Justin J. Lehmiller za potrebe svoje knjige Tell Me What You Want je istražio što najviše "pali" 4000 Amerikanaca i Amerikanki.

Pokazalo se da 93 posto žena i 81 posto muškaraca voli da se nad njima dominira u seksu, a 85 posto muškaraca i 76 posto žena voli dominirati. Većina žena (85 posto) i muškaraca (78 posto) vole biti vezani, ali i vezati svoje partnere tijekom seksualnog odnosa.

U sadizmu, odnosno nanošenju boli partneru/partnerici uživa 56 posto muškaraca i 60 posto žena, a u mazohizmu 79 posto žena i 49 posto muškaraca.

Iz tih podataka možemo zaključiti da su mazohizam i sadizam ustvari vrlo učestala seksualna maštarija i aktivnost u spavaćoj sobi.

Druga prilično česta seksualna aktivnost odraslih muškaraca i žena je spolni odnos na javnom mjestu,. Prakticiralo ga je 81 posto ispitanika i 84 posto ispitanica.

Treća je voajerizam - gledanje nepoznate osobe kako se skida ili ima seksualni odnos. 72 posto ispitanih muškaraca i 48 ispitanih žena reklo je da ih ovo uzbuđuje.

"No to što netko mašta o nečemu, ne znači nužno da to želi i realizirati. Drugim riječima, nisu sve seksualne maštarije seksualne želje", objašnjava ovaj psihijatar za portal Psychology Today te dodaje: "Samo zato što je voajerizam česta maštarija ne znači da ga trebamo prihvatiti ili poticati. S druge strane, ako je neka maštarija rijetka, egzotična, ne znači da je opasna".