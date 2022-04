A gdje ste vi kad je u pitanju seks?

Pitanje svih pitanja nije hoće li završiti ratovi i doći mir u svijetu, koliko god mi to željeli - ljudi su bitno prizemniji i zanima ih zapravo samo jedna stvar - koliko se često ljudi seksaju, odnosno što je normalno kada govorimo o dinamici pod plahtama otkrilo je nedavno istraživanje provedeno na najpoznatijem svjetskom Instututu za seks Kinsey.

Naravno, na odgovor je utjecalo mnoštvo fakotra poput životne dobi, zdravstvenog stanja, seksualne želje i životnog stila.

Prema rezultatima, seksualno su najaktivniji mladi u dobi od 18 do 29 godina. Oni se seksaju oko 112 puta godišnje, odnosno dvaput tjedno.

Ljudi u dobi od 30 do 39 godina imaju seksualne odnose otprilike 86 puta godišnje, što je u prosijeku 1,6 puta tjedno, dok osobe u dobi od 40 do 49 godina se seksaju otprilike 69 puta godišnje.

Obiteljske obaveze, posao, svakodnevni strest i brige loše utječu na zdravlje koje igra ključnu ulogu u stanju našeg libida, kažu znastvenici, objašnjavajući zbog čega broj seksualnih odnosa sa starenje opada.

Govoreći strogo matematički, znanstvenici tvrde da prosječan seksualni odnos traje 5,4 minute. "Znamo da je teško definirati što točno spada u seksualni odnos. Govorimo li samo o penetraciji ili pod seksom smatramo i ljubljenje, predigru, peting. Kako bismo stvari pojednostavili, fokusirali smo se na vrijeme od penetracije do ejakulacije", kazao je dr. Brendan Zietsch sa Sveučilišta Queensland na kojemu je istraživanje o prosječnom trajanju seksualnog odnosa provedeno.

U njemu je sudjelovalo 500 parova. Njihov zadatak bio je uključiti štopericu na početku seksualnog odnosa i isključiti je na kraju.

"Svi su pritisnuli štopericu kada su krenuli s penetracijom i zaustavili je nakon ejakulacije", kaže Zietsch. Pokazalo se da je najkraći seksualni odnos trajao 33 sekunde, a najdulji 44 minute. Prosjek iznosi 5,4 minute.

Stariji muškarci mogli su kraće izdržati od mlađih kod kojih je na duljinu seksualnog odnosa jednim dijelom utjecao i kondom.

Studija koja je provedena na Sveučilištu Erciyes u Turskoj pokazala je da pretili muškarci mogu dulje izdržati do ejakulacije, no to ne znači da su aktivniji u krevetu.

Vrlo je nezahvalno govoriti u kategorijama "normalno" i "nenormalno" kada je u pitanju seks, no i zanimljivo je vidjeti kako se "generalno " diše pod plahtama.