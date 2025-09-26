9. Smoqua u Rijeci

Na nekoliko vibrantnih sjecišta kulture i mladih u Rijeci od 9. do 11. listopada 2025. godine održat će se deveti Festival queer i feminističke kulture Smoqua koju organizira Lezbijska organizacija Rijeka „LORI".

Ove godine LORI puni 25 godina postojanja kao prva registrirana lezbijska organizacija u Hrvatskoj. Stoga Smoqua temom „Zajedništvo" u fokus stavlja kvir radost kao vid otpora te brigu o sebi i drugima u vremenima kriza, općih nesigurnosti, ratova i napada na ljudska prava kojima sve češće svjedočimo u svijetu.

Obilježavamo dosadašnja postignuća, slavimo queer i feminističku kulturu, te snagu zajedništva uz preko 80 izvođača i izvođačica iz više od 12 zemalja, na 22 događanja i 9 lokacija u centru Grada koji teče.

Iz programa izdvajamo:

U četvrtak, 9. listopada od 14:30 „Angažiraj se: Mladi za mlade" u Kružnoj ulici mladi će na Tiramolu mladih kačiti ideje i potrebe unutar lokalne zajednice, a uz gošće iz Hrvatske i regije mogu čuti kako se osnažuju kvir mladi u Puli, Zagrebu, Sarajevu te što rade u području aktivizma i zaštiti prava. Nakon toga slijedi Kvir misterija, živopisna poučna igra za svih a koja razbija predrasude o LGBTIQ+ osobama u našoj sredini. Ove su aktivnosti ujedno dio konferencije kojom započinje Erasmus+ projekt „RiAktiviraj se - mladi za pravednost" kojeg provode udruge LORI, SOS Rijeka i Delta. U knjižari VBZ (Korzo 9) od 17:30 Panel: „LGBTIQ+ uključivost na radnom mjestu" okuplja predstavnice IKEA, Decathlona i Sveučilišta u Rijeci koje će podijeliti kako stvaraju uključivo radno okruženje i brinu za širu zajednicu. U Palachu (Kružna 8) u 20:30 dokumentarna predstava Infinite Archive #1Unstoppable na jedinstven način prikazuje priče iz života LGBTIQ+ zajednice u Argentini i Hrvatskoj, kroz umjetničko istraživanje redatelja Gonzala Quintane uz produkciju udruge Domino.

Petak 10.10. posvećen je proslavi (kvir) zajedništva: u 16:00 ispred Gradske vijećnice otvorenjem izložbe „Lili slavi feminističku radost" austrijske umjetnice Judith Lava i simboličnom akcijom fotografiranja „Zajedništvo ispod duge!". U Circolu u 17:30 otvaramo festival uz Razgovor: „Lezbijska* postignuća u aktivizmu: snaga zajedništva" na kojem će aktivistkinje iz regije podijeliti što ih je inspiriralo, kako su se udruživale i što smo do sada ostvarile. Ključni dio večeri jest premijera dokumentarnog filma o LORI redatelja Noaha Kraljevića u 19:30, nakon kojeg je kviz „Najslabija barbika" uz Drag koke koji duhovito poučava o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj.

Subota, 11.10., Međunarodni dan izlaska iz ormara, u Kružnoj ulici donosi Kvir hobi čajanku, radionice o buđenju kvir radosti u zrelijoj dobi, učenje o brizi o sebi te kroz ekspresivnu umjetnost. U Circolu u 18:00 austrijska umjetnica s talijanskom adresom, Barbara Essl, predstavlja izložbu fotografija „Kvir trenuci u izgubljenim prostorima", koja kvir identitete smješta u napuštene i zaboravljene lokacije kao što je Torpedo. Festival zatvara Queer-UP! Party u subotu, 11.10. od 23:00 u Pogonu kulture, uz jedinstvene Le Zbor, VINS Vladarice i DJicu Luna. Posebnu čar slavlju donijet će Drag Kokošinjac - veseli kolektiv koji okuplja mlade izvođač(ic)e iz raznih dijelova Hrvatske gdje nas očekuje prikaz različitih stilova draga te različitih pogleda na svijet koji propitkuju zašto je društvo oko nas takvo kakvo jest. Pridružite se Smoqui, proslavi vrijednosti uključivosti i prihvaćanja te snage zajedništva u kreiranju društva jednakih prava i mogućnosti za sve!

Program na hrvatskom jeziku nalazi se na mrežnoj stranici udruge LORI ovdje, a na engleskom ovdje.