80's Partyja 24. srpnja u Boogaloou

Nakon odgode 80's Partyja zbog najavljenih vremenskih nepogoda koji se trebao održati 17.07.2021. novi termin je subota 24.07.2021. gdje nakon duže pauze zbog pandemije Covid-19 nastavljamo sa nizom 80's Partyja, najdugovječnijeg i najboljeg partija posvećenog popularnoj glazbi iz „zlatnih osamdesetih" u zagrebačkom popularnom Boogaloo Clubu koji se odvija jednom mjesečno. Početak partyja najavljen je za 19 sati, a ulaz će biti slobodan i besplatan tj za ulazak na party će vrijediti „stare mjere" te će moći ući svi bez obzira da li posjeduju Covid propisnice ili ne.

Na najvećem i najboljem 80's Partyju u gradu ćemo ponovo moći uživati u zvukovima osamdesetih za što će se pobrinuti Tomi Phantasma, najpoznatiji hrvatski alter DJ koji je u svojoj trideset godišnjoj DJ karijeri obišao gotovo sve alter klubove grada Zagreba od Omladinskog Centra, Kulušića, Gjure, Concordije, Lapidarija, Jabuke, Močvare, Vintagea pa sve do Boogalooa gdje je sada resident Vrtiti će video spotove najvećih hitova osamdesetih tj 80's classics iz sinth pop, pop, new wave scene, tj hitovi grupa poput Depeche Mode, Simple Minds, New Order, Human League, Visage, Ultravox, OMD, Tears For Fears, Thompson Twins, David Bowie, The Sisters Of Mercy, The Mission, Joy Division, A Flock Of Seagulls, Morrissey, The Cure, Siouxsie & The Banshees, Killing Joke, Bronski Beat, A-ha, Alphaville, ABC, Soft Cell, Eurythmics, Black, Spandau Ballet, Camouflage, Dead Or Alive, Madonna, Pet Shop Boys, Bangles, Cindy Lauper, Lene Lovich, Bananarama, Kim Wilde, INXS, Midnight Oil, Grace Jones, Duran Duran, The Police, The Smiths, The Stranglers, Pixies, Jesus & The Mary Chain, Talking Heads, Blondie, Billy Idol, The Clash, Madness, Gang Of Four, Iggy Pop, The Cult, PIL, Echo & The Bunnymen Clan Of Xymox, U2, Cabaret Voltaire, DAF, Front 242, EKV, Videosex, Denis & Denis, Xenia, Idoli, Elekrtični Orgazam, Haustor,....... a pored klasičnih osamdesetih će se vrtit i noviji bendovi koji svoju glazbu stvaraju na temeljima 80's zvuka poput Placebo, Editors, She Past Away, Suede, Heroes Del Silencio, Mondo Diao, Orgy, Franz Ferdinand, Interpol, Killers,....

Za one koji su zaboravili ili ne znaju, klub Boogaloo se nalazi u Ulici grada Vukovara 68 u sklopu Pučkog otvorenog sveučilišta, a ulaz u Boogaloo Club je iz ulice Ivana Lučića.

Dobrodošli!