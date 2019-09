7 stvari za promjenu na bolje

Početak bilo kojeg godišnjeg doba pravo je vrijeme za uvođenje promjena u životne navike, a kraj ljeta i početak jeseni idealan je ako želite preuzeti kontrolu nad svojim životom.

Dovoljno je napraviti nekoliko naoko malih, ali vrlo važnih promjena u rutini kako bi se odmah počeli osjećati bolje:

Briga o sebi - time-out nije samo za djecu. I vi se morate brinuti o sebi kako biste imali snage i volje brinuti o drugima. Napunite baterije tako da u svom rasporedu napravite vrijeme za sebe i za ono u čemu uživate. Upišite tečaj yoge, napunite kupku, učlanite se u književni klub - odaberite ono što će vas kao osobu ispunjavati. Vidjet ćete da ćete onda zablistati i u drugim poslovnim i obiteljskim ulogama.

Mali uspjesi - život nam se drastično mijenja kad smo ponosni na sebe. Lako je stalno se kritizirati kad nešto ne dobijemo ili ne obavimo. Čim počnete slaviti male uspjehe u danu osjetit ćete veliku motivaciju koja će vas voditi prema nekom većem cilju koji ste si zacrtali u glavi.

Rad s ljubavlju - neke svakodnevne stvari ne moramo raditi prepuni entuzijazma ili volje. No, veliki projekti, vaša karijera, obitelj ili nešto drugo mora biti vaša strast. Unesite u te stvari vašu želju umjesto kriticizma. Osjetit ćete veliku promjenu kad gledate na stvari "što možemo dodati novog?" umjesto "ovo nije dobro."

Skidanje pritiska - držite se svojih strasti, principa i vlastitih prioriteta. Imajte granice s prijateljima i drugim obavezama kako biste ostali zdravi u glavi. Nemojte si dopustiti da osjetite pritisak od bliskih ljudi zbog kojeg ćete se poremetiti mir.

Sporiji tempo - ušli smo u zadnju fazu ljeta i mnogima se čini da vrijeme sve brže prolazi, a svakodnevna ubrzana rutina se približava. Imajte na umu da ponekad možete usporiti. Pronađite u danu nekoliko trenutaka kad možete smiriti misli. Idite polako i nemojte siliti odluke. Možete napraviti i svoj bucket list stvari koje želite napraviti kako biste sve imali na oku.

Veća fleksibilnost - neće sve uvijek ići kako želimo. No, nemojte biti ograničeni rasporedom i stvarima koje ne možete promijeniti. Ponekad će doći to neočekivanih prepreka ili promjena. Možda nećete nešto obaviti zbog gužve u prometu ili će iskrsnuti nešto važnije. I to je uredu. Svaki izazov prihvatite s novom energijom i nemojte se baš svega držati kao pijan plota.

Više pažnje - ponekad je lako izgubiti perspektivu kad imamo puno obveza, dnevnih zadataka i ljudi oko sebe kojima se moramo baviti. Počnite obraćati više pažnje na svijet oko sebe i svoj život. Sagledajte svoj život iz šire perspektive, a zatim prepoznajte detalje koji vas eventualno koče. Obratite pažnju na sitnice koje vas čine sretnima i koje vas ispunjavaju te im se posvetite.