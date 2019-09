Svježa i obnovljena koža lica u samo 10 minuta!

Kozmetički proizvodi stalno se igraju s bojama, različitim formulama i iznova nas iznenađuju. NIVEA je uvijek u potrazi za novim načinima kako zadovoljiti različite potrebe kože u svakoj dobi kako bi se na kraju dana mi osjećali dobro.

Uz nove NIVEA Sheet maske koje su okupirale cijeli svijet, samo 10 minuta u cijelom danu bit će dovoljno da nahranite i osvježite svoje lice. Rado ih koriste slavne osobe, a o njima pričaju svi društveni mediji. Ne samo da imaju obećavajući izgled već njihovi dragocjeni serumi trenutno uljepšavaju vašu kožu i prilagođavaju se njezinim potrebama. Ovisno o vašoj dobi i tipu kože, možete birati između NIVEA Urban Detox sheet, NIVEA Urban Skin Radiance sheet, NIVEA Q10 Plus C Anti-wrinkle + Energy sheet i NIVEA Cellular Volume sheet maske za lice.

Njihova formula pruža vašoj koži intenzivnu njegu poput nježne plahte koja prianja uz svaki oblik lica. U trenutku kada nanesete NIVEA Sheet masku na svoje lice u potpunosti se možete isključiti i uživati u trenutcima mira dok meditirate, čitate knjigu ili samo sjedite u tišini. 10 minuta kasnije, NIVEA Sheet maska spremna je za uklanjanje. Gotovo prozirna maska pruža vašoj koži optimalnu količinu vlage, osvježava ju i čini zdravijom.

Masku nanesite 2x tjedno na prethodno očišćenu suhu kožu i uživajte u osvježenom izgledu lica! Za posebno rashlađujuću njegu, masku prije nanošenja stavite u hladnjak. Ne koristite na nadraženoj ili oštećenoj koži te izbjegavajte kontakt s očima.

Živite u gradu i non stop jurite po užarenom asfaltu od točke A do točke B? Onda je za vašu kožu spas NIVEA Urban Detox sheet maska za lice koja pomaže u borbi protiv negativnih utjecaja gradskog onečišćenja. Bogata ugljenom i zelenim čajem, NIVEA Urban Detox sheet maska brine za vašu kožu, a zahvaljujući ekstraktu zelenog čaja koji ima antioksidativno djelovanje, prirodno štiti od slobodnih radikala i doprinosi zdravom izgledu vaše kože. Ova biorazgradiva maska s vlaknima crnog hrasta iznimno je njegujuća, jednostavna za nanošenje te prikladna za osjetljivu kožu.

Dubinski čisti kožu.

Koži pruža zdrav, matiran izgled.

Sjajna koža znak je dobrog zdravlja i sreće - a to se može postići za nekoliko minuta uz NIVEA Urban Skin Radiance sheet masku. Da biste licu dali blistavu auru, arganovo ulje i shea maslac, djeluju kao sjajan tim prepun hranjivih sastojaka i vitamina koji će nahraniti vašu kožu.

Ova biorazgradiva maska namijenjena umornoj koži iznimno je njegujuća, jednostavna za nanošenje te prikladna za osjetljivu kožu.

Intenzivno hrani kožu.

Čini vašu kožu svježom i mekom.

Za umornu kožu kojoj treba doza energije tu je NIVEA Q10 Plus C Antiwrinkle - Energy sheet maska natopljena je s 20ml seruma, koenzimom Q10 i vitaminom C. Ova učinkovita kombinacija štiti stanice kože, potpomaže njenoj regeneraciji i povećava unos kisika u njih. Ublažava vidljivost bora i vraća svježinu umornoj koži bez sjaja.

Smanjuje bore i dubinski hidratizira.

Nakon upotrebe vaša je koža mekana i svježa.

Kako starimo, naša koža gubi tonus, nedostaje joj vlage i na njoj se formiraju nepoželjne linije. Uz NIVEA Hyaluron Cellular Filler Volume Contour sheet biorazgradivu masku s hijaluronom namijenjenu upravo zreloj koži možete se opustiti i uživati u svojim godinama. Jednostavna je za nanošenje te prikladna za osjetljivu kožu kojoj je potrebna dodatna njega. Zahvaljujući hijaluronskoj kiselini i pojačivačima kolagena smanjuje vidljivost bora, pruža koži volumen i čini ju osjetno čvršćom.

Intenzivno čisti i matira.