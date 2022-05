7 razloga da jedete ananas... svaki dan!

Ananas se može jesti svježe ili smrznuto, nema puno masnoća, a bogato je vitaminima, mineralima, vlaknima, vodom i antioksidansima.

"S obzirom na to da voće sadrži ugljikohidrate i prirodne šećere, mnogi su zabrinuti i boje ga se jesti. Ali voća ne možete pojesti previše ako ga jedete u izvornom obliku. Uključivanje ananasa u prehranu izvrstan je način za poboljšanje cjelokupnog zdravlja", kaže dijetetičarka Sarah Rueven za Eat This.

No zašto biste ga trebali jesti redovito?

Pokreće probavu - jedna od najpoznatijih prednosti ananasa je njegova sposobnost pokretanja probave. Ananas sadrži enzim nazvan bromelain, koji je gastrointestinalni čudotvorac.

Pomaže kod artritisa - bromelain ne smanjuje samo upalu, Rueven kaže da konzumiranje namirnica bogatih bromelainom može smanjiti bol povezanu s kroničnim upalnim stanjima poput reumatoidnog artritisa. U studiji iz 2004. objavljenoj u Clinical Rheumatology, pacijenti s artritisom koji su uzimali oralni suplement s bromelainom prijavili su manje bolova nakon šest tjedana u usporedbi sa skupinom koja je uzimala lijek za ublažavanje boli.

Povećava količinu serotonina - redovito jedenje ananasa može poboljšati raspoloženje jer sadrži triptofan koji se koristi za stvaranje serotonina. Razine serotonina, osobito kada su preniske, igraju ulogu u mnogim poremećajima mentalnog zdravlja, uključujući depresiju i anksioznost.

Pun je antioksidansa - ananas sadrži velike količine antioksidansa poznatih kao flavonoidi. Ovi spojevi povezani su sa smanjenjem utjecaja nekoliko kroničnih zdravstvenih stanja, od astme do bolesti srca.

Snaži imunološki sustav - "Ananas zadovoljava dnevne potrebe za vitaminom C. Jedna šalica narezanog ananasa osigurava 131 posto vaših potreba", kaže Shapiro. Prema Rueven, to definitivno nije nešto što treba zanemariti. Vitamin C poboljšava funkciju imunološkog sustava, a može i pomoći tijelu u stvaranju kolagena. Kolagen je protein odgovoran za zdravlje i elastičnost vaše kože, zglobova i mišića.

Snaži zdravlje kostiju i zglobova - sirovi ananas bogat je manganom. Taj mineral može pomoći u sprječavanju gubitka koštane mase u bolesnika s osteoporozom. Uz to, mangan može smanjiti bol u bolesnika s osteoartritisom u kombinaciji s drugim suplementima. Jedna studija iz 2000. objavljena u Osteoarthritis and Cartilage pokazala je poboljšanje simptoma u pacijenata koji su primali kombinaciju glukozamina, kondroitina i mangana u odnosu na placebo skupinu.

Ubrzava zacjeljivanje - istraživanja na ljudima i životinjama pokazuju da lokalna primjena bromelaina može biti korisna u procesu zacjeljivanja opeklina. Neka istraživanja također sugeriraju da bromelain može djelovati terapeutski na ozljede mekih tkiva, posebno na upalu mišića nakon vježbanja i modrice, piše Biomedical Reports.