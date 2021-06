7 namirnica koje stvarno skidaju kile

Imate li šlauf oko trbuha? Ili ne možete skinuti neki višak na bilo kojem dijelu tijela kojim niste zadovoljni? Nije to lako, znamo...

Na nekim dijelovima tijela teško je skinuti masne naslage bez obzira na to koliko trenirali. Tu nastupa prehrana i namirnice koje pomažu pri skidanju sala.

Važno je skinuti salo na trbuhu koj utječe i na organe te je povezano s nizom bolesti.

Koje namirnice pomažu?

>> Kombinacije hrane koje ubrzavaju skidanje kilograma >>

Batat kralj sporih ugljikohidrata, odnosno onih koji se sporo probavljaju i zbog koji smo duže siti, je upravo batat. On sadrži karotenoide, antioksidanse koji stabiliziraju razinu šećera u krvi i snižavaju inzulinsku reszistentnost što spriječava da tijelo kalorije pretvara u salo. Uz to je i bogat vitaminima A, C i B6 te vam daje više energije za treniranje.

Crna riža - crna riža moguće je jedan od najjeftinijih izvora antioksidansa. Ona ih ima više nego što ih ima u borovnicama, a imaju više vlakana, manje šećera i više vitamina E. više antioskidansa znači manje upala, a to pak znači manje sala.

>> Hrana koja skida kilograme kao od šale >>

Guacamole - bogat vlaknima i monozasićenim kieselina, guacamole su još jedna superhrana, naravno, ako u njega niste stavili vrhnje za kuhanje. Pola šalice ovog umaka sadrži čak 7 grama vlakana.

Povrtne juhe - guste juhe s puno povrća sadrže puno vlakana. Zasitne su i zato su dobar izbor ako pokušavate smršavjeti.

Sjemenke od bundeve - u 28 grama sjemenka bundeve nalazi se čak 8 grama proteina. Uz to sadrže puno vlakana, cinka i kalija koji su ključni za rast mišića i oporavak nakon treninga. Dodajte ih u salate ili zobenu kašu.

Tamna čokolada - nedavna studija pokazala je da antioksidans i u kakao prahu kod laboratorijskih miševa spriječavaju debljanje i smanjuju razinu šećera u krvi. Druga studija, pak, pokazala je kako mikrobi u našoj utrobi fermentiraju čokoladu u antiupalne spojeve koji su dobri za srce. Kako biste još uvećali dobrobiti, tamnu čokoladu kombinirajte s jabukom, piše Eat this.

>> Hrana koja skida kilograme i kolesterol >>

Tjestenina od slanutka - tjestenina od slanutka ima duplo više proteina i 4 puta više vlakana od obične. Ako izbjegavate gluten ovo je bolja opcija od tjestenine od kukuruza, riže ili krumpirovog praha.