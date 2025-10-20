7 milijuna prosvjednika protiv "kralja" Trumpa

U Sjedinjenim Američkim Državama ponovno su održani masovni prosvjedi protiv predsjednika Donalda Trumpa i njegove politike. Pod motom „No Kings" („Nema kraljeva") u subotu se, prema navodima organizatora, okupilo gotovo sedam milijuna ljudi u više od 2700 gradova, oko dva milijuna više nego na prošlim prosvjedima u lipnju.

Prosvjedi su održani među ostalim u New Yorku, Chicagu, San Franciscu, Los Angelesu i New Orleansu, ali i u manjim mjestima u unutrašnjosti zemlje. Na mrežnoj stranici pokreta, koji okuplja oko 300 organizacija, stoji: „Predsjednik vjeruje da je njegova moć apsolutna. Ali u Americi nemamo kraljeve."

Trump: „Nisam kralj"

Na brojnim su skupovima sudionici nosili transparente na kojima je Trump prikazan kao Josif Staljin, sa Hitlerovim brčićima, engleska kraljica ili kralj Sunce Luj XIV. Mnogi su ga pozivali na ostavku, a neki su tražili ukidanje imigracijske službe ICE koja već mjesecima po Trumpovoj naredbi pojačano djeluje protiv migranata bez reguliranog statusa.

S republikanske je strane uoči prosvjeda poručeno da prosvjednici „mrze Ameriku". Sam je Trump za televiziju Fox News izjavio: „Nisam kralj." Istodobno je ponovno optužio prosvjednike za spremnost na nasilje. Predsjednik Zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson rekao je da na tim prosvjedima očekuje tek „pristaše Hamasa", „antifa-tipove" i „marksiste u punoj ratnoj spremi".

Sve uglavnom mirno

Prosvjednici optužuju Trumpa i njegove pristaše kako namjerno potiču eskalaciju i pokušavaju normalizirati uporabu vojske protiv političkih neistomišljenika. Više saveznih država i gradova pod demokratskom vlašću u međuvremenu je pokrenulo pravne postupke protiv slanja Nacionalne garde na svoje područje.

Protiv Trumpove migrantske politike u posljednjim mjesecima redovito su se održavali manji prosvjedi koji su povremeno završavali sukobima sa snagama sigurnosti. No, prema američkim medijima, masovni prosvjedi održani ove subote protekli su uglavnom mirno i uz tek poneki manji incident.

Od Trumpova stupanja na dužnost u siječnju je sve više prosvjeda protiv njega. Trenutno, prema portalu javnog mnijenja YouGov i vjerojatno nakon mira na Bliskom istoku je podrška Trumpu porasla za 0,3%, ali se još uvijek 55% posjetitelja tog portala ne slaže s politikom Trumpa, 40% se slaže, a samo 5% ih je neodlučno.

Različite se skupine prosvjednika sve češće koordiniraju pod okriljem pokreta No Kings, no i dalje je izazov objediniti mnoštvo različitih zahtjeva.

„Svi mi volimo Ameriku, ali ne i Trumpa"

U New Yorku je bolnička djelatnica Stephanie, koja nije željela otkriti prezime, ovako sažela svoj stav: „Predsjednik je sramota i nadam se da će danas milijuni ljudi izaći na ulice", izjavila je za agenciju AFP. Tridesetšestogodišnjakinja je bila među nekoliko stotina prosvjednika koji su se ujutro okupili u njujorškoj četvrti Queens, skandirajući: „Volimo svoju zemlju, ali Trumpa ne možemo podnijeti."

Ubrzo zatim na svjetski poznatom Times Squareu okupile su se tisuće ljudi koji su prosvjedovali protiv Trumpa. Prema navodima njujorške policije, u gradu je na ulice „mirno" izašlo više od 100.000 ljudi.

Veliki skupovi održani su i u Bostonu, Chicagu i Washingtonu. U glavnom gradu prosvjednici su uzvikivali: „Ovako izgleda demokracija" i „Donald Trump mora otići." Okupili su se u blizini National Malla, uz koji se protežu glavne znamenitosti grada.

Još 14. lipnja stotine tisuća ljudi prosvjedovalo je pod istim motom No Kings. Povod je tada bila vojna parada u Washingtonu povodom 250. obljetnice američke vojske - priredba koju je osobno poželio Trump, a koja se poklopila s njegovim 79. rođendanom.