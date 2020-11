7 glavnih pogrešaka tijekom pandemije

Pandemija nas je već do sada trebala naučiti na bolju pažnju, no i dalje radimo neke stvari koje ne bismo trebali.

Ovo je sedam pogrešaka koje nas izlažu dodatnom riziku od zaraze koronavirusom, a koje bi trebali prestati raditi u vrijeme pandemije zbog vlastite sigurnosti.

Dijelite hranu ili pribor za jelo - možda želite podijeliti ukusan zalogaj hrane sa svojim najmilijima, ali to trenutno nije najbolja odluka. To se također odnosi i na korištenje istog pribora za jelo kao i članovi vašeg kućanstva, a da ih prethodno temeljito ne operete.

Dijelite kozmetiku - ako ste posudili prijateljici maskaru ili olovku za oči, to vam se možda i ne čini tako opasno, no stručnjaci na to gledaju malo drugačije. To je posebno problematično jer su brojni asimptomatski nositelji koronavirusa, što znači da se virusom možete nehotice zaraziti ako dijelite kozmetiku i šminku s osobom koja je zaražena, a da toga nije ni svjesna.

Grizete nokte - grickanje noktiju samo po sebi je loša navika, ali tijekom pandemije koronavirusa to može biti i opasno. Ako ljudi grizu nokte, virus unose izravno u usta, izlažući se riziku od zaraze koronavirusom, ali i drugih bolesti.

Obavljate kupovinu koja nije nužna - samo zato što su vrata svih trgovina otvorena, ne znači da je poželjno nastaviti sa svim praksama koje smo upražnjavali prije koronavirusa. Jenksins navodi da bi vas obavljanje kupovine koja nije nužna mogla potencijalno dovesti u opasnost. Dakle, odlazak liječniku, na posao, u ljekarnu i kupovina hrane je ono što je nužno obaviti, ali poželjno je da one navike koje vam nisu neophodne izbacite za vrijeme pandemije, piše BestLife.

Otvarate vrata bez maske - samo zato što ste tehnički još uvijek u zatvorenom prostoru i što je dostavljač pred vašim vratima, ne znači da se učinkovito distancirate. Zapravo je otvaranje vrata bez maske jedna od najvećih pogrešaka koju ljudi čine, a da toga nisu ni svjesni.

Stavljate kontaktne leće nečistim rukama - budući da novo istraživanje sugerira da se koronavirus može prenositi kroz sluznice poput očiju, možda bi najbolje bilo da nosite naočale dok se pandemija koronavirusa ne povuče. Očni liječnik i kirurg Kevin Lee navodi kako bi vas podešavanje kontaktnih leća tijekom dana neopranim rukama moglo izložiti većem riziku od zaraze.

Trljate oči - kad smo umorni ili pospani, navika nam je da protrljamo oči, no to sada i nije tako bezazlena navika. "Trljanje očiju ili dodirivanja lica, a osobito ako ste prije toga dodirivali javne površine, može potencijalno unijeti virus u tijelo", navodi Lee.