7. Fil(m)harmonija: Tri velikana nijemog filma

Sedmu sezonu zaredom Zagreb Film Festival i Zagrebačka filharmonija na platno zagrebačkog kina Europa donose najveće klasike iz ere nijemoga filma! Uz glazbenu pratnju orkestra Zagrebačke filharmonije gledat ćemo kultne kratkometražne komedije triju velikana nijemog filma - Charlieja Chaplina, Bustera Keatona i Harolda Lloyda.

Na ukupno šest izvedbi, u petak, subotu i nedjelju, 2., 3. i 4. studenog s početkom u 18.15 i 20.30 sati, zagrebački će filmofili, ljubitelji klasične glazbe, ali i svi oni željni jedinstvenog audiovizualnog iskustva, uživati u odabranim kratkišima najvećih komičarskih zvijezda iz ere nijemog filma. U sklopu sedmog izdanja Fil(m)harmonije gledat ćemo sljedeće naslove: 'Mirna ulica' (Charlie Chaplin), 'Tjedan' (Buster Keaton) i 'Izađi i popravi!' (Harold Lloyd).

Charlie Chaplin sinonim je za zlatno doba američke nijeme komedije, a njegov Skitnica najpoznatiji je filmski lik s celuloidnih vrpci svih vremena. U probranom panteonu velikana nijemog filma Chaplinu uz bok stoje ništa manje briljantni Buster Keaton te simpatični „Naočalko" Harold Lloyd.

'Mirna ulica' (Easy Street, 1917) kratkometražna je komedija s početka Chaplinove karijere koja vješto objedinjuje sve čari slapsticka i isporučuje pravu dozu „čaplinovskog" humora. Skitnica postaje policajac koji pokušava uspostaviti zakon i red u zabačenoj sirotinjskoj četvrti. Pritom proizvodi neviđeni kaos kako samo on zna i sukobljava se s ogromnim lupežom koji kontrolira sve samo ne mirnu ulicu. Ova neodoljiva filmska minijatura obiluje nizom urnebesnih scena koje ni dan danas nisu izgubile šarm.

'Tjedan' (One Week, 1920) prvi je film u kojem legendarni Buster Keaton samostalno nastupa (prije toga pojavljivao se u filmovima debeljuškastog Roscoea Arbucklea). Friško vjenčani mladenci dobivaju kao vjenčani poklon montažnu kućicu koju tobože mogu izgraditi sami za svega tjedan dana. 'Tjedan' je ujedno i jedan od rijetkih filmova na kojima se Keaton ozlijedio tijekom snimanja - urnebesni pad s visine od nekoliko katova itekako je stvaran i bolan - ali 'Veliko kameno lice', kako su Keatona zvali zbog prepoznatljivog bezizražajnog lica, stoički ga je podnio.

Treći velikan nijemog filma svojevremeno je najpopularniji američki komičar Harold Lloyd čiji je „optimistični mladić u konfekcijskom odijelu" (tzv. the Glass Character) antipod Chaplinovom Skitnici. U 'Izađi i popravi!' (Get Out and Get Under, 1920) prostodušni mladić muku muči s automobilom koji je kupio. Nevolje s novim metalnim ljubimcem nehotice ga dovedu u priliku da ponovno osvoji djevojku u koju je zaljubljen. U ulozi Lloydove izabranice pojavljuje se glumica Mildred Davis, njegova supruga u stvarnom životu koja je glumila u većini njegovih filmova.

Glazbu iz filmova skladao je veliki Robert Israel a orkestar Zagrebačke filharmonije izvodit će je uz ravnanje maestra Krešimira Batinića. Sva tri filma prikazuju se u sklopu jedne izvedbe, a ukupno je trajanje 74 minute.

Ulaznice za projekcije iz programa Fil(m)harmonije mogu se kupiti na blagajni kina Europa i na web stranici kupiulaznicu.kinoeuropa.hr po cijeni od 60 kn. Za projekcije iz programa Fil(m)harmonije nema rezervacija niti popusta za djecu i za grupne dolaske.

Program je sufinanciran sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Gradskog ureda za kulturu i Turističke zajednice Grada Zagreba.