55 godina The Rolling Stonesa u petak u Vintage Industrialu

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood slave 55 godina karijere i još uvijek pišu stranice glazbene povijesti, pa će upravo zato Telefon Blues Band u pratnji gostiju odsvirati presjek karijere jednog od najvažnijih bendova svih vremena - The Rolling Stonesa, a nakon koncerta čeka vas glazbeni vremeplov kroz glazbenu povijest i tako sve do 5 sati ujutro.



VIDEO (Satisfaction Live 1965): https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I

Kao gosti nastupaju: legendarni zagrebačko - splitski Jagger Srđan Jug, Tina (Parni Valjak), Borna Čop (J. Stublić & Film), Vjeran Plavčić (Greaseballs), Vatroslav Mlinar (PZNV)...

Iako je grupa svoje početke na londonskoj sceni započela još 1962 pod imenom B. Jones - M. Jagger & The Rolling Stones njezin pravi početak kreće 1963. kada u sastav ulazi C. Watts. Nakon dužih pregovaranja pristaje svirati uz garantirani tjedni honorar od 5 funti jer je on bio jedini profi medu njima. Otad mjenjaju ime u RT i u ljeto 63 izdaju prvi singl 'COME ON'. Krajem godine imaju TV debi da bi u prosincu snimili drugi singl 'I WANNA BE YOUR MAN'.

Početkom 1964 izlazi singl 'NOT FADE AWAY' i konačno dolaze na top listu - 3. mjesto. Prvi no.1 imaju sa pjesmom 'IT'S ALL OVER NOW' da bi konačno, kao autori to ostvarili početkom 1965. pjesmom 'LAST TIME'. Nakon toga sve je poznata prošlost.

Telefon Blues Band je jedan od naših najboljih i najdugovječnijih rock session sastava čiji su članovi poznati glazbenici koji su svirali u grupama: Time, Nirvana, Parni valjak, Aerodoom, Majke itd. Vedran Božić - gitara, vokal, Tomas Krkač - bas, vokal, S. Pintarić Pišta - bubanj, Danko Krznarić - klavijature, vokal.